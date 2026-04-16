Mercato OM : Oubliés depuis leur recrutement, ces deux joueurs relancés la saison prochaine ?

À l’Olympique de Marseille, deux recrues du mercato hivernal 2026 peinent encore à trouver leur place dans la rotation. Arrivés avec des attentes mesurées mais réelles, Himad Abdelli et Nnadi doivent composer avec une forte concurrence au milieu de terrain. Entre adaptation tactique et contexte d’effectif chargé, leur intégration demande du temps.

Un profil d’opportunité pour Abdelli

Le recrutement de Himad Abdelli s’inscrit avant tout dans une logique d’opportunité. Initialement ciblé pour le mercato estival, le joueur angevin a vu son arrivée précipitée par l’intérêt d’autres clubs, notamment celui de l’Olympique Lyonnais. À l’époque, la direction menée par Pablo Longoria cherchait à renforcer la créativité de son entrejeu avec un numéro 10 capable d’apporter du liant.

Cependant, le profil du milieu offensif ne semble pas parfaitement correspondre aux principes de jeu de l’entraîneur Habib Beye. L’ancien Angevin a notamment déçu lors de sa titularisation en Coupe de France face à Toulouse FC le 4 mars (2-2, 3-4 t.a.b.), une prestation qui n’a pas convaincu le staff marseillais.

Malgré cela, en interne, certains soulignent des progrès récents, notamment dans l’intensité et l’engagement. Mais dans un secteur déjà bien fourni, Abdelli apparaît aujourd’hui comme une solution parmi d’autres, sans statut prioritaire.

Nnadi, un pari sur l’avenir

De son côté, Nnadi, jeune milieu nigérian de 22 ans, représente un investissement à moindre coût, avec une projection davantage tournée vers le long terme. Lui aussi se heurte à une forte densité dans l’entrejeu olympien.

« Nnadi me fait une très bonne impression, mais c’est dans ce secteur-là que nous avons le plus de joueurs, sept ou huit éléments, cela fait que la rotation n’est pas forcément fréquente », a récemment expliqué Habib Beye. L’entraîneur marseillais met en avant les qualités défensives du joueur : « Je suis très satisfait de son état d’esprit, de son apport défensif, de sa capacité à harceler sur quatre ou cinq mètres ».

Le technicien attend toutefois davantage d’impact offensif : « J’aimerais aussi qu’il arrive à dynamiser offensivement […] il faut être capable d’apporter en seconde ligne ». Un axe de progression clair pour espérer gagner du temps de jeu.

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Un avenir qui pourrait s’éclaircir

Si leur situation actuelle reste en retrait, les perspectives pourraient évoluer dès l’été prochain. L’OM s’apprête à connaître plusieurs mouvements importants : le départ libre de Bilal Nadir, la fin de prêts comme ceux d’Arthur Vermeeren et d’Ethan Nwaneri, ou encore les incertitudes autour de cadres comme Pierre-Emile Højbjerg et Geoffrey Kondogbia.

Dans ce contexte, Abdelli et Nnadi, tous deux sous contrat jusqu’en juin 2030, pourraient bénéficier d’un environnement plus favorable. Leur patience actuelle pourrait ainsi être récompensée à moyen terme, dans un effectif en pleine mutation.