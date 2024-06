Mercato OM : Pas de surprise, Rothen est sceptique concernant De Zerbi !

Alors que l’Olympique de Marseille est tout proche de trouver un accord de 3 ans avec le coach italien Roberto De Zerbi. L’ancien Parisien, Jérôme Rothen ne serait pas convaincu par le tacticien et aurait préféré voire Sergio Conceiçao à la tête de l’OM.

Alors que Sergio Conceiçao le coach du FC Porto était annoncé à l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Le coach de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine devrait être Roberto De Zerbi, l’actuel entraîneur de Brighton. Un retournement de situation qui n’enchante pas Jérôme Rothen, « Il y a une hype des entraîneurs étrangers. Sergio Conceição a marqué les esprits, entraîné des grands clubs, gagné des titres sur la durée. Mais à propos de De Zerbi, j’ai du mal à suivre. Certains grands connaisseurs du football nous disent que c’est un entraîneur fantastique, génial, qui révolutionne le foot. J’ai vu ses équipes jouer très souvent. On ne peut pas dire que c’est les plus grandes en Europe. Je mets de côté le Shakhtar, il a été obligé de partir à cause de la guerre. En Italie, il y a eu de bonnes choses avec Sassuolo mais il finit 8e», a-t-il expliqué au micro de RMC Sport. L’OM devra payer la clause libératoire de 6 millions d’euros à Brighton Récupérer le coach de 45 ans.

