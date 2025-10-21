Mercato OM : Pour De Bono, la cote de Robinio Vaz va exploser !

L’Olympique de Marseille tient peut-être l’un de ses futurs joyaux. Révélé lors de ses premières apparitions sous le maillot olympien, le jeune Robinio Vaz continue de faire parler de lui. L’ancien joueur de l’OM et consultant sur FCMarseille, Jean-Charles De Bono, n’a pas tari d’éloges à son sujet lundi soir, sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille.

Vaz, un jeune talent qui impressionne déjà

Âgé de seulement 18 ans, Robinio Vaz a marqué les esprits dès ses premiers ballons touchés avec l’équipe première. Jean-Charles De Bono a tenu à souligner la maturité et le potentiel exceptionnel du jeune attaquant : « Il est surprenant, tout le monde est surpris. Le premier ballon qu’il reçoit, dos au but, c’est là que tu vois la qualité du joueur, il n’a que 18 ans. Il a du culot, de la tactique et de la force. »

L’ancien milieu marseillais insiste sur la puissance et l’intelligence de jeu du jeune joueur : « Quand il reçoit ce ballon à la ligne médiane, il est fort sur ses jambes, il arrive à se protéger du défenseur derrière lui. Et il a cette force d’accélération pour éliminer et trouver en profondeur. » Une analyse qui confirme que le club phocéen a mis la main sur un talent précoce au profil rare.

Un potentiel évalué à plusieurs dizaines de millions

Pour Jean-Charles De Bono, Robinio Vaz n’en est qu’au début de son ascension, mais son impact pourrait rapidement se faire sentir, tant sportivement qu’économiquement. « Il donne des solutions que l’on n’avait pas ces dernières années. Pour moi, dans quelques mois, dans un ou deux ans, si Vaz continue comme ça, c’est un joueur qui va coûter 40 à 50 M€ de suite ! »

Ces propos illustrent l’enthousiasme croissant autour du jeune attaquant, déjà perçu comme l’un des plus grands espoirs de l’OM. Si Roberto De Zerbi parvient à canaliser et faire progresser ce talent brut, le club marseillais pourrait bien avoir trouvé la future pépite de son effectif.

Entre explosivité, maturité et vision du jeu, Robinio Vaz s’impose comme une promesse d’avenir pour un Olympique de Marseille en quête de renouveau offensif.