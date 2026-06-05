Mercato OM : Pourquoi Genesio a écarté plusieurs clubs étrangers…

Après deux années à Lille, Genesio a quitté le Nord et devrait rapidement rebondir ailleurs et notamment à l’Olympique de Marseille. Rien n’est encore officiel même si les contours de son arrivée se précisent. Courtisé par plusieurs clubs étrangers, l’entraîneur français aurait décidé de rejoindre Marseille pour des raisons personnelles.

La saison marseillaise a été mouvementée en coulisses comme sur le banc. Après De Zerbi et Habib Beye, l’OM s’apprête à changer une nouvelle fois d’entraîneur. Alors que Beye n’a pas atteint les objectifs qu’il s’était fixé en rejoignant le club olympien, la direction s’active pour trouver son successeur. Selon de nombreuses sources dont Foot Mercato et RMC Sport, il devrait s’agir de l’expérimenté Bruno Genesio.

Des qualités qui plaisent à la direction

Rien n’est encore officiel mais le technicien français devrait s’engager prochainement avec l’OM autour d’un contrat de deux années plus une autre en option. Son profil qui fait office de perle rare sur le marché des entraîneurs plaît particulièrement aux dirigeants et au nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi. Expérimenté, connaisseur du championnat français, capable de sublimer une équipe au point de terminer dans le top 8 de la Ligue des Champions avec Lille, Genesio remplit de nombreux critères de la direction.

Son côté humain est également très apprécié en interne où son calme et sa proximité avec les joueurs semblent coller avec les attentes du nouveau président Stéphane. Mais aussi aux joueurs qui seraient nombreux à voir l’arrivée de l’entraîneur de 59 ans d’un bon œil.

Une préférence pour une nouvelle expérience en France

Genesio serait séduit aussi de rejoindre l’Olympique de Marseille après ses deux années passées sur le banc lillois. Selon les informations de RMC Sport, le coach français était très courtisé après son passage dans le Nord. Bruno Genesio était dans le viseur de plusieurs clubs étrangers notamment. Mais il aurait décidé de rester en France pour des raisons personnelles.

Une décision qui devrait donc le mener à l’Olympique de Marseille afin d’entamer, aux côtés de la nouvelle direction et de Grégory Lorenzi, la reconstruction du club marseillais qui vise dès la saison prochaine un retour en Ligue des Champions. Un projet qui va prendre du temps et grandement animer l’été marseillais. L’OM doit déjà s’atteler à vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici au 18 juin, date de son audition devant la DNCG. Genesio va plonger dans un environnement marseillais en pleine restructuration après une saison en deçà des attentes.

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L’avenir marseillais pourra débuter une fois l’officialisation du nouveau coach effectué avant de se concentrer sur le gros chantier que représente le mercato estival. L’été s’annonce une nouvelle fois mouvementé dans le sud de la France.

Clarence Maillefaud