Mercato OM : Qui est Pervis Estupiñán ? L’avis d’un spécialiste du football sud-américain !

Alors que le marché des transferts anime déjà l’actualité de l’Olympique de Marseille, un nom circule avec insistance au poste de latéral gauche : Pervis Estupiñán. Interrogé par FCMarseille, le journaliste Pierre Gerbeaud a apporté un éclairage factuel sur cette piste menant au joueur du Milan AC, sans confirmer l’existence d’une négociation avancée.

Un intérêt relayé depuis l’Italie, sans emballement local

L’information d’un possible intérêt de l’OM pour Pervis Estupiñán trouve son origine dans un article du média Bolavip, largement repris ces derniers jours. En Équateur, pays du joueur, l’écho reste toutefois limité. Pierre Gerbeaud le souligne clairement dans son analyse pour FCMarseille : « En Equateur cela ne fait pas plus de bruit que ça, tout le monde reprend l’info de Bolavip. Il ne joue pas beaucoup au Milan… »

Arrivé récemment en Serie A, le latéral gauche connaît en effet une situation sportive contrastée. Son temps de jeu limité au Milan s’explique notamment par un changement d’environnement tactique. « Après passer de De Zerbi à Allegri, c’est un peu si tu passais d’un 300 mètres carré à un placard sous l’escalier d’Harry Potter, ce n’est pas le même football », explique Gerbeaud, en référence directe au style plus offensif prôné par Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM.

Un profil polyvalent apprécié, mais un coût à mesurer

Sur le plan strictement sportif, Pervis Estupiñán présente plusieurs caractéristiques susceptibles d’intéresser l’Olympique de Marseille. Selon Pierre Gerbeaud, « il peut jouer sur tout le côté gauche » et s’adapter à différents systèmes, que ce soit dans une défense à quatre ou avec un rôle plus hybride. Le journaliste rappelle également ses qualités techniques, sa capacité à tirer les coups de pied arrêtés et son impact athlétique dans le couloir.

International équatorien confirmé, Estupiñán compte « 50 sélections » et occupe un rôle important avec sa sélection nationale. Un élément d’expérience qui pèse dans l’analyse, notamment en vue de la Coupe du monde à venir, pour laquelle le joueur a besoin de continuité.

Reste la question financière. Le montant évoqué, autour de 10 millions d’euros, invite à la retenue en plein mercato d’hiver. « 10M€ ça parait cher pour un mercato d’hiver mais ce n’est pas n’importe quoi », précise Pierre Gerbeaud, sans masquer l’intérêt sportif tout en rappelant les contraintes économiques.

À ce stade, aucune confirmation officielle n’est venue de l’OM ou du Milan AC. Le dossier Pervis Estupiñán s’inscrit donc dans une phase d’observation, alimentée par des analyses de profils, sans avancée actée ni conclusion hâtive.