Mercato OM : São Paulo insiste pour Benedetto !

Darío Benedetto serait dans le viseur de São Paulo depuis quelques semaines. D’après ESPN Brésil, une nouvelle réunion serait prévue ce mardi pour tenter d’avancer dans les négociations avec l’OM. Le club brésilien espérerait un prêt.

Auteur d’un bon début de préparation avec l’OM, Darío Benedetto attise les convoitises de plusieurs clubs depuis le début du mercato. Après avoir suscité l’intérêt d’Elche et de Fenerbahçe, c’est São Paulo qui serait le mieux placé pour récupérer l’attaquant argentin cet été d’après ESPN Brésil. Pablo Longoria l’a déjà fait savoir, il doit vendre certains de ses joueurs afin de poursuivre d’équilibrer les comptes du club et de poursuivre le mercato. Par conséquent, Darío Benedetto fait partie des joueurs susceptibles de ne pas être retenus en cas d’offre cet été. Mais selon le média brésilien, São Paulo ne serait pas enclin à l’idée de récupérer l’attaquant sous forme de transfert et privilégierait un prêt. Dans le besoin de liquidités, pas sur que cette offre puisse satisfaire les dirigeants de l’OM.

NOUVELLE RÉUNION POUR BENEDETTO ?

Mais toujours d’après les informations d’ESPN Brésil, les négociations auraient avancé entre São Paulo et l’OM lors d’une réunion hier. Le club brésilien se montrerait optimiste suite aux échanges avec l’OM. ESPN Brésil révèle qu’un accord aurait été trouvé entre le club phocéen et Darío Benedetto, qui serait tenté par l’aventure au Brésil. D’après le média brésilien, une nouvelle réunion importante devrait avoir lieu aujourd’hui entre les différents parties concernés. Le dossier pourrait s’accélérer dans les prochains jours puisque São Paulo espèrerait pouvoir compter sur le soutien de Darío Benedetto pour le quart de finale de Copa Libertadores face à Palmeiras, les 11 et 18 août prochain.

BENEDETTO AIMERAIT AUSSI RESTER À L’OM ?

Toutefois, l’attaquant argentin ne semble encore pas aussi sur de vouloir partir de l’OM. Lors du match amical face à Servette, Darío Benedetto avait affirmé sa volonté de poursuivre sa carrière à Marseille la saison prochaine. Reste à savoir quelle sera la décision du buteur olympien dans les jours à venir.

« Je suis content d’avoir marqué à nouveau avec l’OM. C’est mon troisième but en deux matchs. Je suis content. J’espère être ici la saison prochaine. Il faut que je continue comme ça. Je suis content pour l’équipe, pour moi, pour les supporters. Ils sont très importants pour nous. Les matchs sont différents avec leur soutien. » Darío Benedetto – Source : OM (15/07/2021)