Mercato OM: Secoué par l’affaire Rabiot, Rulli a songé à un départ

Ébranlé par les répercussions de « l’affaire Rabiot » à Rennes, le gardien argentin Gerónimo Rulli a traversé un moment de doute. Selon L’Équipe, l’ancien portier de Villarreal est même allé jusqu’à envisager un départ prématuré de l’OM, avant que son entourage ne l’en dissuade.

Depuis l’incident survenu à Rennes et la polémique qui s’en est suivie, l’Olympique de Marseille vit dans une atmosphère pesante. Si Adrien Rabiot a cristallisé les tensions médiatiques et internes, c’est Gerónimo Rulli qui, en coulisses, a le plus vacillé. D’après les informations de L’Équipe, le gardien international argentin aurait confié à ses représentants, lors d’une réunion, avoir songé à quitter le club phocéen.

Pris de plein fouet par le tumulte provoqué par l’affaire, Rulli se serait senti responsable de la situation et a même envisagé une sortie anticipée, un scénario qui aurait bouleversé le mercato marseillais. Mais son entourage a rapidement écarté cette option, jugeant qu’un départ ne ferait qu’accentuer la crise et fragiliserait sa carrière à un moment crucial.

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi continue de temporiser et souhaite retrouver de la sérénité dans son vestiaire. Le technicien italien compte toujours sur Rulli, recruté cet été pour stabiliser la défense olympienne. Si la tempête semble s’être calmée en surface, l’épisode a laissé des traces dans le vestiaire marseillais, à l’heure où le club aborde une fin de mercato décisive.

