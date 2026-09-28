Mercato OM : un départ à 15M€ en janvier ?

Pierre-Emile Højbjerg pourrait de nouveau animer le mercato de l’OM cet hiver. Selon la presse italienne, l’AC Milan garderait un œil attentif sur le milieu danois et pourrait passer à l’action en janvier. Un départ permettrait à Marseille de récupérer une somme importante, mais créerait surtout un énorme vide dans l’effectif de Bruno Genesio.

L’AC Milan toujours intéressé par Højbjerg

Le dossier Pierre-Emile Højbjerg pourrait revenir sur le devant de la scène dans les prochaines semaines. Selon Calciomercato, l’AC Milan serait toujours intéressé par le milieu de terrain de l’OM et pourrait tenter sa chance lors du mercato hivernal. Le média italien évoque même un montant autour de 15 millions d’euros susceptible de faire réfléchir la direction marseillaise.

Højbjerg avait déjà été associé à un possible départ lors du dernier mercato, notamment vers Newcastle, avant de finalement rester à Marseille.

Dans un contexte où l’OM doit toujours surveiller attentivement ses finances, une telle rentrée d’argent ne serait évidemment pas anodine. Le club phocéen a déjà considérablement réduit son effectif lors du dernier mercato.

Un départ qui poserait un énorme problème à Genesio

Sur le plan sportif, l’équation est beaucoup plus compliquée. Højbjerg reste l’un des cadres du milieu marseillais, dans un secteur où Bruno Genesio ne dispose déjà pas d’une profondeur considérable. Le vendre en cours de saison sans recruter derrière fragiliserait encore davantage un effectif actuellement très limité.

Dans ce scénario, difficile d’imaginer Genesio accepter de perdre l’international danois sans obtenir un véritable remplaçant lors du mercato de janvier.

La situation du technicien marseillais est déjà étroitement liée aux moyens qui seront mis à sa disposition dans les prochains mois. Des interrogations existent notamment sur son avenir si la situation ne s’améliore pas d’ici Noël.

15 M€ ou conserver un cadre ?

L’OM pourrait donc être confronté à un choix important cet hiver : récupérer une potentielle somme conséquente pour Højbjerg ou conserver l’un de ses joueurs les plus expérimentés pour tenter de redresser la saison.

La situation financière du club pousse forcément la direction à étudier toutes les possibilités. Mais la vente d’un titulaire majeur ne pourrait se concevoir sans solution immédiate derrière.

Le prochain mercato marseillais devrait justement être particulièrement contraint par la nécessité de vendre avant de pouvoir recruter.

Pour le moment, il ne s’agit que d’un intérêt attribué à l’AC Milan par la presse italienne. Aucune offre officielle n’a été annoncée. Mais si le club lombard décide réellement de passer à l’action en janvier, le dossier Højbjerg pourrait rapidement devenir l’un des plus sensibles du mercato de l’OM.