Mercato OM : Un Top club européen vise Rabiot ?

Mis de côté suite à la bagarre d’après match Rennes-OM, Adrien Rabiot ne sait toujours pas ce que sera son avenir à quelques jours de la fin du mercato. L’Atlético de Madrid n’a pas fermé son mercato, malgré les déclarations publiques. Le club espagnol pourrait envisager de recruter à nouveau si une vente majeure intervient, notamment celle de Conor Gallagher.

Plusieurs clubs de Premier League, dont Crystal Palace, ont contacté l’Atlético pour enquêter sur une possible transaction, potentiellement un prêt. Toutefois, Gallagher hésite à repartir pour une cession sans option d’achat, et l’offre ne convainc ni lui ni l’Atlético, qui exigerait environ 50 millions d’euros pour le transférer.

🚨⚪️🔵 selon @FabrizioRomano

L’OM a approché Benfica pour Florentino Luis dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat. Aucun accord jusqu’à présent avec le Real Madrid pour Dani Ceballos car la demande autour de € 15 millions est considérée comme trop élevée. #OM #TeamOM pic.twitter.com/o9n1Zah6mT — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 26, 2025

Adrien Rabiot, profil sérieux pour remplacer Gallagher ?

Du côté de l’OM, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts après une violente altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire, après la défaite contre Rennes (1-0). Le club a dénoncé un comportement inadmissible et s’est aligné sur la décision avec le staff technique.

Malgré la tension initiale, l’entraîneur Roberto De Zerbi espère un possible rétablissement du dialogue, et Rabiot lui-même semblerait favorable à apaiser les choses selon RMC Sport. Néanmoins, en attendant, le joueur reste bien transférable, avec un prix estimé à environ 15 millions d’euros.

Plusieurs clubs européens, notamment l’AC Milan, seraient déjà sur les rangs pour saisir cette opportunité. Selon Gol Digital, pour l’Atlético, un départ de Gallagher constituerait une occasion de rentabiliser son investissement d’environ 42 millions d’euros et libérerait une place au milieu de terrain.

En parallèle, Rabiot, expérimenté et sous contrat jusqu’en 2026 à Marseille, représenterait une alternative accessible à faible coût, pour peu que son état d’esprit redevienne compatible avec le projet collectif. Il est notamment vu comme une option crédible par plusieurs observateurs.