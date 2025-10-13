Mercato OM : Un gros club européen prêt à faire une offre pour Greenwood en juin ?

L’avenir de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille continue d’alimenter les rumeurs. Selon les informations du média espagnol Fichajes, l’Atlético de Madrid préparerait une offre concrète pour tenter de convaincre le club phocéen de laisser partir sa star anglaise à la fin de la saison.

L’attaquant de 24 ans, recruté pour 26 millions d’euros en provenance de Manchester United à l’été 2024, s’est rapidement imposé comme l’un des piliers du projet marseillais. Étincelant la saison passée avec 21 buts en Ligue 1, Greenwood a su confirmer son importance sous les ordres de Roberto De Zerbi, en combinant désormais efficacité et influence collective. Depuis le début de la saison 2025-2026, il totalise 3 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, preuve d’une évolution dans son jeu et d’un engagement total pour le collectif marseillais.

L’Atlético ne lâche pas Greenwood

D’après Fichajes, « l’intérêt de l’Atlético de Madrid pour Mason Greenwood ne date pas d’hier ». Les Colchoneros suivaient déjà l’attaquant anglais lors de son passage à Getafe en 2023-2024, avant que l’OM ne saisisse l’opportunité de le recruter. Mais aujourd’hui, le club madrilène semble prêt à passer à l’action.

Le besoin de se renouveler offensivement pousse l’Atlético à envisager un investissement majeur. Toujours selon le média espagnol, l’OM a fixé un prix de 75 millions d’euros, une somme jugée non négociable. Une exigence justifiée par la clause qui prévoit de reverser 40 % du transfert à Manchester United, son ancien club formateur.

Si certains évoquent une tentative dès le mercato hivernal, le scénario d’un départ en janvier semble hautement improbable. Les dirigeants marseillais, pleinement satisfaits du rendement de leur numéro 10, n’envisagent pas de le laisser filer en cours de saison. En revanche, un transfert à l’été 2026, après deux saisons pleines sous le maillot olympien, pourrait devenir une hypothèse crédible.