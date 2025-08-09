Mercato OM : un jeune talent marseillais file en Serie A chez Patrick Vieira

Gaël Lafont, milieu prometteur de 19 ans formé à l’OM, va rejoindre gratuitement le Genoa. Un transfert qui illustre la politique marseillaise d’ouverture pour ses jeunes.

L’Olympique de Marseille poursuit son été mouvementé, mais cette fois-ci, c’est du côté de la formation que les choses bougent. Selon Sky Sport Italia, Gaël Lafont, milieu de terrain de 19 ans issu du centre de formation phocéen, s’apprête à s’engager avec le Genoa, 13e de Serie A la saison dernière, dirigé par Patrick Vieira.

Le transfert s’effectuera sans indemnité, mais l’OM a pris soin d’intégrer un pourcentage à la revente, garantissant ainsi un retour financier en cas de future transaction.

Né en 2006, Lafont était considéré comme l’un des jeunes les plus prometteurs de la génération actuelle à la Commanderie. S’il n’a pas encore porté le maillot olympien en équipe première, il s’était imposé comme un élément régulier des équipes de jeunes, avec une marge de progression intéressante.

Ce départ s’inscrit dans la stratégie de l’OM de ne pas bloquer ses espoirs lorsque des opportunités sérieuses se présentent à l’étranger. Pour Lafont, ce transfert représente une occasion unique de lancer sa carrière professionnelle en Serie A, dans un championnat reconnu pour sa rigueur tactique et ses exigences physiques.

