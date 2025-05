Mercato OM : Une ancienne piste relancée pour cet attaquant français !

Les rumeurs concernant le mercato de l’OM commencent à s’enchaîner du côté de la cité phocéenne ! Après plusieurs noms évoqués en défense, c’est un nouveau profil qui aurait été identifié par les dirigeants marseillais, en la personne d’Armand Laurienté, le meilleur buteur de Serie B !

L’OM se lance depuis plusieurs semaines dans la construction de son effectif taillé pour la Ligue des champions. Et pour cela, les olympiens multiplient les pistes à différents postes. Récemment, c’est le nom du milieu offensif Andreas Pereira qui a refait surface, lui qui serait désiré par Roberto De Zerbi depuis son arrivé dans le Sud. Mais une autre ancienne rumeur aurait refait surface d’après les informations du média Sport. Meilleur buteur de Série B, c’est Armand Laurienté qui serait étudié par les dirigeants marseillais !



Saison XXL pour le buteur français !

L’ancien joueur passé par le FC Lorient ou encore le Stade Rennais connaît le championnat français, ce qui serait un avantage pour l’OM alors que le club devrait disputer plus de matchs la saison prochaine. Auteur de 18 buts et six passes décisives du côté de Sassuolo cette année, le buteur français a réalisé une saison de grande classe en deuxième division italienne, permettant à son club de retrouver l’élite en finissant premier de Série B.

Et cette fois-ci, l’OM ne devrait pas trop avoir de mal à signer le joueur. Déjà approché l’été dernier, Sassuolo n’avait pas cédé son joueur car les deux partis n’étaient pas parvenus à un accord sur le montant du transfert. Le club italien en souhaitait au minimum 20 millions d’euros pendant que les olympiens ne voulaient pas monter au-dessus de 15 millions. Avec la qualification en Ligue des Champions, toutes les cartes devraient être redistribuées !