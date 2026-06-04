Mercato OM : Un prétendant promet un pactole à Greenwood !

Annoncé sur le départ depuis quelques jours, Mason Greenwood suscite l’intérêt de plusieurs clubs. La Roma fait toujours partie du haut de la liste mais le Fenerbahçe devrait entrer dans la danse. Le club turque serait prêt à offrir un énorme salaire à l’attaquant, ce qui pourrait faire la différence

L’aventure de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille semble s’approcher de la fin. Le jeune attaquant anglais de l’OM attire les convoitises et les difficultés financières du club marseillais pourraient le pousser à quitter le club. Obligé de vendre pour cinquante à soixante millions d’euros avant son passage devant la DNCG le 18 juin, l’OM peut s’appuyer sur Greenwood qui est sa meilleure valeur marchande pour remplir les caisses.

La Roma et Gasperini “fou amoureux” de Greenwood

Depuis quelques jours, Greenwood est annoncé en partance pour l’Italie et l’AS Roma. Un club qui plaît au joueur et à son entourage qui ont donné la priorité au club italien. L’envie forte de l’entraîneur Gian Piero Gasperini de coacher l’anglais a séduit Greenwood.

Selon Fabrizio Romano, “Gasperini est fou amoureux de Greenwood. La Roma a commencé à se renseigner auprès de ses contacts pour connaître les coûts et les exigences. Le prix de départ est de 50 millions d’euros. Gasperini fait pression en interne, affirmant que Greenwood est le joueur idéal pour la Roma, et le club travaille donc activement à son recrutement.”

Un salaire mirobolant pour convaincre Greenwood

Une situation qui joue en faveur de l’OM qui souhaite récupérer rapidement des liquidités. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, la Roma devrait passer à l’attaque rapidement auprès du club marseillais qui aurait déjà eu des discussions positives entre le clan Greenwood et le club romain. L’attaquant aurait fait savoir sa disponibilité pour rejoindre l’Italie avec un contrat jusqu’en 2031. Au point que la Roma serait en train de préparer une première offre à soumettre à l’OM.

Le salaire que toucherait Greenwood en rejoignant la Roma n’a pas fuité mais le club italien ne serait pas le seul sur le coup. Et l’offre salariale pourrait faire pencher la balance. Fenerbahçe ferait de Greenwood, une de ses priorités lors du mercato estival. Comme expliqué par Fabrizio Romano et confirmé par BBC Sport, le club turc organise des élections et souhaite se renforcer avec un gros mercato. “Le club cible donc des joueurs comme Lewandowski et Greenwood. Fenerbahçe approche tous ces joueurs, y compris Mason Greenwood, avec l’aide de l’un de ses candidats à la présidence, Safi. Les Turcs seraient prêts à lui offrir un salaire mirobolant.”

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La Turquie, un championnat passé maître dans l’art d’offrir d’énormes salaires

Les clubs turques ont été capables de donner des salaires mirobolants ces dernières années pour convaincre certaines stars de rejoindre leur championnat. Galatasaray a par exemple acheté Osimhen pour 75 millions d’euros et un salaire mensuel de 1.56 millions d’euros (18.75 millions d’euros annuel) ou encore donné un salaire de 1.25 millions d’euros mensuel à Leroy Sané et 833 000 euros par mois à Mauro Icardi.

Des chiffres qui peuvent faire tourner la tête à plus d’un joueur et que pourrait offrir Fenerbahçe à Greenwood pour le convaincre. Le salaire mirobolant prendra-t-il le dessus sur l’aspect sportif et une participation à la Ligue des Champions en Italie ? Greenwood et son clan auront le dernier mot.

Clarence Maillefaud