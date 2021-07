Mercato OM : Valence refuse une offre de l’OM pour Daniel Wass ?

Sans latéral droit dans son effectif depuis les départs de Pol Lirola et d’Hiroki Sakai, l’OM pousse pour obtenir le renfort de Daniel Wass. Valence aurait refusé une offre olympienne de 2 millions d’euros.

Alors que l’OM s’est renforcé à presque tous les postes depuis le début du mercato, le poste d’arrière droit est désormais devenu prioritaire pour les dirigeants marseillais. Sans latéral droit dans son effectif à moins de dix jours de la reprise du championnat, l’OM tente de conserver définitivement Pol Lirola avec qui les négociations avancent. Par ailleurs, l’OM chercherait également une doublure à ce poste en cas de blessure. Daniel Wass serait le profil suivi par Jorge Sampaoli. Le technicien argentin apprécierait sa polyvalence sur le terrain. De son côté, Pablo Longoria l’a déjà côtoyé du côté de Valence et tente désormais de l’attirer en cité phocéenne

L’OM OFFRE 2M€ POUR WASS, VALENCE REFUSE

Toutefois, les négociations avec le club espagnol ne semblent pas si évidentes. À en croire les informations de Superdeporte, Pablo Longoria aurait suggéré la possibilité d’offrir 2 millions d’euros pour récupérer le latéral droit danois cet été. Une offre refusée par Valence. À un an de la fin de son contrat, Daniel Wass souhaite quitter Valence et l’a fait savoir à ses dirigeants. Convoqué lundi dernier avec le reste du groupe, il ne se serait pas présenté à l’entraînement de l’équipe. Ces derniers jours, Valence lui avait présenté une offre de prolongation de contrat. Ce dernier a refusé et a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de négocier avec le club espagnol. Malgré des intérêts de Copenhague et de Brondby, c’est bien l’OM qui tiendrait la corde dans ce dossier et qui serait l’équipe la plus proche d’enregistrer son arrivée cet été.

#Fichajes 🛒💸 | No existe una oferta formal por el todocampista danés, pero Longoria ya ha confesado públicamente sus intenciones de fichar al jugador y ha tanteado al Valencia con esta cifra https://t.co/8z66kWNhQ6 — Superdeporte (@superdeporte_es) July 29, 2021

LONGORIA A CONFIRMÉ UN INTÉRÊT POUR WASS

Interrogé à son sujet en conférence de presse lundi, Pablo Longoria en a profité pour faire le point. Le président olympien a confirmé l’intérêt de l’OM pour Daniel Wass.

« Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. (…) Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)