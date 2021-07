Le dénouement se rapproche dans le dossier Pol Lirola. L’Espagnol veut toujours retourner à l’OM la saison prochaine et l’OM s’active pour le faire revenir. Les discussions se sont intensifiées avec la Fiorentina qui réclame 12 millions d’euros.

Son retour est attendu par tous les supporters olympiens. Le dénouement se rapprocherait de plus en plus pour Pol Lirola. Après avoir enregistré les renforts de 8 recrues depuis le début du mercato, l’Espagnol serait proche de devenir le neuvième joueur à rejoindre l’effectif. À en croire les informations révélées par l’Équipe il y a quelques jours, il ne manquerait plus que quelques détails pour finaliser son transfert définitif. L’opération pourrait même se boucler dans la semaine.

LES DISCUSSIONS SE SONT INTENSIFIÉES POUR POL LIROLA

Aujourd’hui, d’autres informations viennent s’ajouter et concordent avec les informations apportées par l’Équipe dernièrement. À en croire les informations révélées par La Nazione, Pol Lirola veut bel et bien retourner du côté de Marseille la saison prochaine. Toutefois, le quotidien de Florence indique que le latéral droit espagnol a marqué des points avec la Fiorentina depuis le début de la préparation estivale. Par conséquent, la Viola réclame un montant de 12 millions d’euros pour le céder et n’accordera aucun rabais. Mais une bonne nouvelle pourrait faire le bonheur des supporters prochainement. Les discussions entre l’OM et la Fiorentina se seraient intensifiées ces derniers jours à tel point qu’elles pourraient déboucher sur un accord dans un avenir proche.

Le point de La Nazione (quotidien de Florence) sur le dossier #Lirola : Le joueur veut retourner à l’#OM, mais il a marqué des points durant cette présaison. La Fiorentina veut au moins 12M, aucun rabais. Les discussions se sont intensifiées et pourraient se boucler positivement. pic.twitter.com/aOVULpr1w8 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) July 28, 2021

NOUS SERIONS CONTENTS DE RAVOIR UN JOUEUR COMME POL LIROLA DANS NOTRE EFFECTIF — PABLO LONGORIA

Il y a deux semaines, Pablo Longoria avait été interrogé au sujet de Pol Lirola en conférence de presse. Satisfait par son prêt en seconde partie de saison, le président olympien avait affirmé sa volonté de conserver le latéral droit espagnol la saison prochaine.

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)