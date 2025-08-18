Mercato OM : Neal Maupay sur le départ ! (En Ligue 1 ?)

L’aventure de Neal Maupay à l’Olympique de Marseille pourrait déjà toucher à sa fin. Selon les informations de RMC Sport, l’attaquant français de 29 ans ne devrait pas s’éterniser sur la Canebière. Absent du groupe contre Rennes vendredi pour l’ouverture de la Ligue 1, il ne semble plus entrer dans les plans de Roberto De Zerbi.

Auteur de 4 buts et 4 passes décisives en championnat la saison passée, Maupay a progressivement reculé dans la hiérarchie offensive depuis l’arrivée d’Amine Gouiri en janvier dernier et, cet été, le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Résultat : seulement deux titularisations en Ligue 1 depuis l’hiver et une mise à l’écart dès la reprise.

Un état d’esprit irréprochable

Malgré cette situation délicate, l’ancien joueur d’Everton s’entraîne avec sérieux et conserve un comportement exemplaire, ce qui pousse l’OM à se montrer ouvert à une solution de sortie plutôt que de le reléguer durablement au banc.

Nice, Lille et l’Udinese ont déjà pris des renseignements. Le LOSC apprécie son profil, tandis qu’un retour à Nice aurait une saveur particulière, le Gym étant son club formateur. Une rumeur évoque aussi Rennes, orphelin de Kalimuendo, même si aucun contact officiel n’a été établi.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, Neal Maupay pourrait donc rapidement écrire un nouveau chapitre de sa carrière.

