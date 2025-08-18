Sanction pour Rabiot et Rowe, grosse concurrence pour Zhegrova, une piste sérieuse pour un gros départ… les 3 infos mercato OM du jour

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 18 aouts dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

1- Rabiot et Rowe écartés du groupe !!

L’ambiance reste électrique à l’Olympique de Marseille après la défaite inaugurale à Rennes (1-0). Comme révélé par RMC Sport, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été sanctionnés par le club phocéen à la suite de leur violente altercation dans le vestiaire vendredi soir. Le milieu français et l’ailier anglais sont temporairement écartés de l’équipe première.

Dans un vestiaire déjà tendu par le revers concédé malgré une supériorité numérique, les deux joueurs en sont venus aux menaces et se sont retrouvés front contre front. Staff et coéquipiers ont dû intervenir pour les séparer. L’OM n’a pas voulu laisser passer cet incident et a décidé de sévir, au moins pour une courte durée.

Une sanction symbolique et pédagogique

Le club marseillais envisage également de proposer à Rabiot et Rowe de se racheter par un don à la Fondation OM. Une manière d’associer sanction disciplinaire et geste réparateur, dans l’espoir d’apaiser les tensions et de rappeler l’importance du collectif.

Contexte bouillant avant le Vélodrome

L’OM, qui affrontera le Paris FC samedi prochain (17h) pour la deuxième journée de Ligue 1, devra composer sans ces deux cadres à l’entraînement de ce début de semaine. Les hommes de Roberto De Zerbi, déjà sous pression, devront vite montrer un autre visage devant leur public.

2 – Mercato OM : ça bouge pour Rowe, un gros club en fait sa priorité !

zetta dello Sport, l’AS Roma aurait réorienté son mercato offensif et placé Jonathan Rowe parmi ses cibles prioritaires. Initialement considéré comme un plan B, l’ailier de l’Olympique de Marseille est désormais au premier rang des options étudiées par les dirigeants romains.

La raison ? La piste menant à Jadon Sancho, longtemps espérée par le club de la Louve, semble s’éloigner. Les discussions autour de l’ailier anglais de Manchester United n’ont pas avancé comme souhaité, et son salaire élevé complique sérieusement toute opération. Face à cette impasse, la Roma a décidé de concentrer ses efforts sur d’autres profils jugés plus accessibles, dont Rowe.

Auteur d’une première saison convaincante sous le maillot marseillais, le jeune international anglais a rapidement attiré l’attention en Serie A grâce à son explosivité, sa percussion et sa capacité à créer des différences individuelles. L’OM, qui l’avait arraché à Norwich, voit ainsi l’un de ses talents les plus prometteurs attiser les convoitises.

Reste à savoir si Marseille acceptera d’ouvrir la porte à quelques jours de la fin du mercato, alors que Roberto De Zerbi compte sur Rowe comme un élément majeur de son animation offensive.

Gazzetta : Jadon Sancho hésite à rejoindre l’AS Rome, qui se penche désormais en priorité sur Jonathan Rowe pour son attaque. L’#OM valorise le joueur (en rupture avec le club après sa brouille avec Rabiot dans le vestiaire à Rennes) à 20M🗞️ pic.twitter.com/XFR2A0e7pR — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 18, 2025

3 – Mercato OM : Un cador s’invite dans la course pour Edon Zhegrova, une menace de taille

Après avoir jeté son dévolu sur Edon Zhegrova, l’OM doit désormais faire face à une concurrence redoutable. La Juventus Turin, qui a récemment récupéré Jonathan David, s’intéresse de près à l’ailier kosovar. Avec le soutien de son ancien coéquipier au LOSC, le club turinois pourrait bien faire capoter les plans marseillais pour renforcer leur attaque.

L’OM rattrapé dans la course

L’OM, qui avait placé Edon Zhegrova en tête de ses priorités offensives, se voit maintenant menacé par une concurrence de taille. Alors qu’un accord semblait proche avec le LOSC pour l’ailier kosovar, la Juventus Turin a fait irruption dans le dossier. L’équipe italienne, qui a déjà recruté Jonathan David cet été, aurait jeté son dévolu sur Zhegrova, dans l’espoir de recomposer rapidement l’attaque qu’il formait avec l’attaquant canadien au LOSC.

D’après les informations provenant d’Italie, et notamment du journaliste Fabrizio Romano, la Juventus aurait déjà entamé des discussions pour attirer l’international kosovar, et Jonathan David lui-même jouerait un rôle clé dans ce dossier. L’attaquant marseillais semble désireux de revoir son ancien partenaire de jeu sous les couleurs bianconere.

Les affaires se compliquent

De son côté, l’OM a bien l’intention de finaliser le transfert de Zhegrova, mais la situation est devenue bien plus complexe. Après une période difficile au LOSC, l’ailier, de par son dribble déroutant et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses, représente un profil qui pourrait grandement renforcer les options offensives marseillaises. Roberto De Zerbi, en quête de renforts créatifs, verrait en lui un joueur capable de dynamiser les couloirs de l’attaque phocéenne.

Le transfert de Zhegrova pourrait bien devenir un véritable feuilleton estival, et le président Pablo Longoria, face à cette nouvelle menace turinoise, devra redoubler d’efforts pour s’assurer de la venue de l’international kosovar, qui s’annonce comme l’une des cibles les plus convoitées du marché des transferts.

Le prochain mois s’annonce crucial pour l’OM dans cette bataille pour Zhegrova, où la rivalité avec la Juventus pourrait bien redéfinir l’avenir de l’ailier de 24 ans.