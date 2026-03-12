OM : cette belle opportunité défensive s’envole…

L’Olympique de Marseille va devoir revoir ses plans pour renforcer son couloir gauche. Ciblé par la cellule de recrutement marseillaise, Souffian El Karouani se rapproche finalement d’un transfert vers Al-Qadsiah en Arabie saoudite. Un dossier qui oblige Mehdi Benatia à accélérer sur d’autres pistes pour le prochain mercato.

Souffian El Karouani finalement attendu en Arabie saoudite

Très en vue cette saison avec FC Utrecht, Souffian El Karouani figurait parmi les profils étudiés par l’OM pour renforcer le poste de latéral gauche. Le défenseur international marocain s’est imposé comme l’un des éléments les plus réguliers de son club aux Pays-Bas, ce qui avait attiré l’attention de la direction sportive marseillaise.

A lire aussi : Du nouveau pour Longoria ! Coup dur confirmé pour Beye, Une pépite du centre brille… Les 3 infos OM du 11/03/2026

Selon les informations révélées il y a plusieurs semaines par Foot Mercato, le joueur se dirigeait vers Al-Qadsiah. Cette tendance a été confirmée par le média saoudien Al-Riyadhiah, information ensuite relayée par le compte spécialisé ActuSPL. Le latéral marocain devrait donc poursuivre sa carrière en Saudi Pro League, éloignant de fait la possibilité d’un transfert vers l’Olympique de Marseille.

Pour le club phocéen, cette évolution met fin à une piste jugée intéressante pour renforcer la profondeur de l’effectif.

Mehdi Benatia doit relancer la recherche au poste de latéral

Avec ce dossier qui s’éloigne, Mehdi Benatia doit désormais activer d’autres solutions pour consolider le flanc gauche de la défense de l’OM. La direction sportive souhaite en effet apporter davantage de concurrence et de rotations dans ce secteur clé.

A lire aussi : OM : Un jeune talent recruté cet hiver brille déjà (avec la réserve)

Les performances d’Emerson — voire Medina selon les options tactiques — apportent déjà des garanties. Mais pour Habib Beye, l’objectif est de disposer d’un groupe suffisamment dense afin de tenir le rythme des compétitions et atteindre les ambitions fixées au club phocéen.