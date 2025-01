OM : Deux gros retours mais 7 absents à l’entrainement !

Avant le déplacement de l’OM à Nice pour la 19e journée de Ligue 1, plusieurs absents ont marqué l’entraînement, dont Felipé Luis, B. Meité, A. Harit, G. Kondogbia, et E. Wahi, en partance pour Francfort. En revanche, Valentin Rongier et Antonio Murillo ont fait leur retour, apportant un renfort précieux à l’équipe.

À deux jours du match important contre Nice pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, l’OM doit faire avec quelques absences notables lors de l’entraînement de ce matin. Felipé Luis, Bamo Meité, Amine Harit, et Geoffrey Kondogbia étaient absents, tandis que Elye Wahi, en partance pour Francfort, n’a pas pris part à la séance. Moumbagna et Carboni blessé de longue date sont aussi absents.

Quelques absents ce matin à l’entraînement de l’#OM à deux jours d’aller à Nice.

Retours de V. Rongier et A. Murillo

Felipé Luis, B.Meité, A.Harit et G. Kondogbia ne sont pas là. E. Wahi non plus, sur le départ pour Francfort.@StatsOmp@Mode55489648 pic.twitter.com/efrcJWM2Q2

— Bruno Blanzat (@brunoblanzat) January 24, 2025