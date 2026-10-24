Pierre-Emile Højbjerg pourrait quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato hivernal. La Fiorentina aurait fait du milieu danois une priorité et souhaiterait profiter des contraintes financières de l’OM. Une indemnité légèrement supérieure à 10 millions d’euros est évoquée, sans offre officielle ni accord à ce stade.

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Le dossier pourrait s’animer au mois de janvier autour de Pierre-Emile↗ Højbjerg. Selon les informations de TMW, la Fiorentina suivrait attentivement la situation du joueur marseillais et envisagerait de renforcer son entrejeu avec son profil expérimenté et son impact physique. Le club italien chercherait également à tirer parti des difficultés financières de l’OM, qui pourrait être amené à réaliser une vente lors du mercato hivernal.

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La Fiorentina veut profiter de la situation de l’OM

Le club florentin aurait déjà identifié Højbjerg↗ comme l’une de ses priorités pour le mois de janvier. Les dirigeants marseillais chercheraient avant tout à réduire la masse salariale, ce qui pourrait compter dans les discussions autour de l’international danois. Dans cette hypothèse, une proposition légèrement supérieure à 10 millions d’euros pourrait suffire à ouvrir la porte à un départ. Le milieu de terrain avait déjà été annoncé sur le départ durant l’été. Il avait notamment refusé une proposition de Newcastle, préférant poursuivre son aventure à Marseille, mais sa situation pourrait de nouveau être observée par plusieurs clubs à l’approche de l’ouverture du mercato hivernal.

Højbjerg ouvert à une arrivée en Serie A

La Fiorentina ne serait pas la première↗ formation italienne associée au joueur. Les noms de la Juventus et de l’AC Milan avaient également circulé ces derniers mois, sans qu’aucune de ces pistes ne débouche sur une opération concrète. Højbjerg verrait toutefois d’un bon œil une expérience en Serie A, selon les éléments rapportés par Le Phocéen. Pour le moment, aucun accord n’a été conclu et aucune offre officielle n’a été rapportée concernant un éventuel transfert vers la Fiorentina.