OM : Jérôme Rothen torpille Benatia et réclame un « grand coup de balai »

Le nul concédé face à Nice (1-1) au Vélodrome a laissé des traces, bien au-delà du simple classement. Alors que l’OM a quasiment dit adieu à la Ligue des champions et voit sa fin de saison basculer dans une atmosphère lourde, les critiques se multiplient autour de la direction sportive, du recrutement et de l’état général du vestiaire. Cette fois, c’est Jérôme Rothen qui a allumé la mèche.

Au lendemain d’un nouveau faux pas qui fragilise encore un peu plus la saison marseillaise, l’ancien international français a livré une analyse très dure sur RMC Sport, en ciblant frontalement la future réorganisation du club et surtout le bilan de Medhi Benatia.

Pour Rothen, l’OM ne peut plus repousser le grand ménage

Sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen a dressé un constat brutal sur la situation marseillaise. Pour lui, l’Olympique de Marseille doit repartir presque de zéro dans son organisation sportive au moment d’aborder la saison prochaine.

« Il y a un nouveau président qui arrive, et un nouveau directeur sportif car Benatia s’en va. Et de toute façon tu ne peux pas t’appuyer sur son recrutement, il n’y a quasiment que des échecs. Et le principal échec c’est l’ambiance qu’il y a dans ce groupe-là. »

Dans son analyse, Rothen ne s’arrête pas au simple rendement des recrues. Il pointe un problème plus profond, qu’il juge encore plus préoccupant que les erreurs de casting : le climat interne du vestiaire, devenu selon lui l’un des symboles de l’échec marseillais cette saison.

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Le recrutement hivernal dans le viseur après OM-Nice

L’ancien Parisien s’est aussi appuyé sur la rencontre face à Nice pour illustrer son propos. Un match où plusieurs entrants n’ont pas inversé la tendance, malgré l’urgence du contexte et la pression du résultat.

« Il ne faudra pas se tromper sur le directeur sportif, il va être très important dans le recrutement. Quand on voit l’entrée des recrues hivernales contre Nice, mon dieu. Foutez un grand coup de balai à tout le monde. »

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