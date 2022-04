OM mercato : Pisté par Longoria il pourrait filer à la Juventus

Réputé pour son travail et sa capacité à faire des miracles pendant les mercato, Pablo Longoria est déjà au travail pour renforcer l’équipe en vue de la qualification en Ligue des Champions. Longtemps annoncé dans le viseur du président marseillais qui voulait profiter de sa situation particulière, David Neres serait dans le viseur de pourrait filer vers la Juve…

Il faisait parti des noms évoqués pour venir renforcer les ailes de l’Olympique de Marseille. Alors que ni Luis Henrique, ni Konrad De La Fuente n’ont su donner satisfaction sur le long terme à Jorge Sampaoli, la piste menant à David Neres avait été évoquée. Il faut dire que l’ancienne pépite de l’Ajax présentait plusieurs caractéristiques qui en faisait un « bon coup ». Jeune joueur à fort potentiel, pouvant jouer sur l’aile gauche ou droite, il avait la possibilité de s’engager libre au vue de sa situation contractuelle avec le Chakhtar Donesk et de la guerre en Ukraine.

À lire également : OM: L’incroyable annonce du « faux décès » de Raiola déchaine les réseaux sociaux !

Pablo Longoria s’était donc penché sur le sujet et il y avait la possibilité de le signer en cours de saison. Néanmoins, il semblerait que ce soit un autre club qui est pris l’avantage dans ce dossier les dernières semaines. En effet, la Juventus de Turin serait désormais en pôle pour recruter l’international brésilien. D’après les dernières informations de CalcioMercato, La Juve voudrait en faire le successeur de Dybala qui quittera le club entrainé par Massimiliano Allegri à la fin de la saison :

« En bref, la Juventus le surveille. La période post-Dybala ne fait que commencer. Di Maria et Neres sont les deux premiers profils, suivis de Cherubini. Expérience et élégance d’un côté, talent et extravagance de l’autre. Le marché du football approche. La session d’été promet d’être très chaude. » CalcioMercato (28/04/2022)