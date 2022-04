Mercato OM: ça se complique pour cette cible défensive de Longoria ?

l’Olympique de Marseille réalise une saison 2021/2022 très aboutie, bien partis pour se qualifier en Ligue des Champions et toujours en lice pour remporter un trophée européen. Il sera temps une fois ces objectifs accomplis de se pencher sur le mercato estival du club. l’OM devra se renforcer et Pablo Longoria est déjà sur plusieurs dossiers. Annoncé comme une cible potentielle, Eric Bailly pourrait bien apporter une première mauvaise nouvelle au président olympien.

À quatre journées de la fin du championnat, les marseillais sont deuxième et possèdent 6 points d’avance sur ses principaux poursuivants. De bonne augure pour obtenir une place de dauphin et se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Pour éviter une nouvelle campagne européenne similaire à celles des années précédentes, la direction olympienne devrait réaliser un mercato ambitieux afin de fournir une équipe compétitive à Jorge Sampaoli. Et parmi les dossiers prioritaires, on retrouve celui de la défense. Cette année avec le départ d’Alvaro en cours de saison et la blessure de Balerdi, William Saliba, Duje Caleta Car et Luan Peres enchaine les matchs tous les 3 jours sans quasiment aucune rotation. Il faudra donc ajouter du sang frais dans ce secteur pour la saison prochaine.

Éric Bailly ciblé mais pas partant ?

Annoncé dans le viseur de Pablo Longoria depuis plusieurs semaines, Éric Bailly, le défenseur de Manchester United de 28 ans, quittera sans aucun doute le club mancunien cet été. Ne jouant que très peu et ne rentrant pas dans les plans du futur entraineur Erik Ten Hag, l’ivoirien a tout intérêt à aller voir ailleurs. Néanmoins, si on en croit les informations du média espagnol Todo Fichajes, l’ancien joueur de Villareal serait plus tenté par un retour dans le championnat espagnol. Une nouvelle qui devrait faire les affaires du FC Séville qui aurait des vues sur le vainqueur de la CAN 2015. L’OM devra donc se pencher sur d’autres pistes.

Longoria sur un défenseur de la Juventus ?

Dans une interview accordé il y a quelques jours au média italien Tuttosport, le président olympien a déclaré qu’il recruterait bien un défenseur historique de la Juventus pour renforcer l’arrière garde olympienne :

« Giorgio est un ami et un vrai leader. Il y a de moins en moins de leaders dans le football : qui ne voudrait pas de Chiellini ? Mais à la Juve, j’achèterais surtout les valeurs du club, qui n’ont pas de prix » Pablo Longoria – Source : Tuttosport (23/04/2022)

