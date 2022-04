Alors que la presse italienne a annoncé sa mort ce matin, Mino Raiola se battrait actuellement pour rester en vie. L’information de son décès a été reprise par l’ensemble de la presse européenne, créant ainsi un énorme imbroglio.

Il est l’homme d’affaire le plus connu du milieu du football. L’agent de football italien Mino Raiola serait actuellement entre la vie et la mort. Ce matin, la presse italienne a annoncé le décès des suites d’une longue maladie de celui qui gère les carrières de Pogba, Haaland, Lukaku ou encore Ibrahimovic. Le très influent Raiola entretenait des liens étroits avec l’Olympique de Marseille depuis le transfert de Mario Balotelli en provenance de Nice en janvier 2019. Très récemment, il voulait placé un de ses poulains à l’OM avec le jeune défenseur Micky Van de Ven qui avait bien failli rejoindre Marseille l’été dernier.

Nouvel agent de Luis Henrique ?

Mais surtout, beaucoup plus récemment, Mino Raiola avait récupéré le brésilien de l’OM, Luis Henrique qui a bénéficié de très peu de temps de jeu cette saison. Un changement d’agent qui avait surpris du côté des médias mais qui avait sans doute pour objectif de relancer le début de carrière en perte de vitesse de l’ailier de 20 ans.

C’est bien le conditionnel sur une info aussi importante que le décès d’une personne. Surtout quand elle est encore en vie. — Grégoire Margotton (@gregmargotton) April 28, 2022

FLASH | Mino #Raiola gravissimo al San Raffaele, Zangrillo: « Sta combattendo ». Il primario: « Indignato da chi specula sulla sua vita » #ANSA — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 28, 2022

Toute la presse européenne annonce son décès, il dément !

Alors que l’ensemble des médias français mais aussi européens ont repris l’information de la presse italienne comme quoi il serait mort, Mino Raiola serait encore bel et bien en vie ! Quelques minutes après les centaines de publications sur les réseaux sociaux et les différents articles sur son décès, c’est d’abord son agence qui annoncé que l’homme « se battait » et qu’il « était indigné par les spéculations sur sa vie ». Avant qu’à 14 h 41, l’agent le plus célèbre du monde prenne lui même la parole pour annoncer qu’il est toujours en vie. Dans ce tweet, Mino Raiola déclare que « son état de santé est énervé, ça fait 2 fois qu’ils me tuent. Semble égalemet capable de réanimer ». Un sacré imbroglio dont on n’a pas fini d’entendre parler.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

Annoncé mort, le célèbre agent Mino Raiola «se bat» pour sa vie dément son médecin

➡️ https://t.co/NCl0PZnWZE pic.twitter.com/2STQ5pweoU — Le Parisien | sport (@leparisiensport) April 28, 2022