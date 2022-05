OM Mercato: Une menace espagnole dans le dossier Cho ?

Mohamed Ali Cho est bel et bien une cible de Pablo Longoria, les négociations sont en cours mais rien n’est simple. Alors qu’un accord avec Angers semble avoir été conclu, ce n’est pas encore la cas avec le joueur, plusieurs clubs seraient toujours intéressés et plus particulièrement un venu d’Espagne…

Pour le mercato d’été, Pablo Longoria a déjà lancé les hostilités ! Plusieurs noms se multiplient dans les médias et sur les réseaux sociaux à différents postes. Pour l’attaque, le directeur sportif et président de l’Olympique de Marseille serait intéressé par Mohamed Ali-Cho. Cette piste est d’actualité depuis plusieurs semaines du côté de Marseille et Ali Cho était bien parti pour être la première recrue du mercato estival 2022. Selon l’Équipe, Jorge Sampaoli avait validé cette piste récemment et un accord avec Angers existe bel et bien autour d’un montant de 12 millions d’euros. Mais ce dossier s’annonce bien plus complexe qu’il n’y parait.

Le Bétis à fond sur Cho ?

Si les négociations trainent, cela est du à plusieurs raisons. Après des prétentions salariales assez élevées qui bloqueraient un accord total, il semblerait que ce soit la concurrence qui vienne se mettre entre l’OM et Cho aujourd’hui. Selon les informations de But Football Club, Tottenham était venu récemment aux renseignements, Francfort également mais aujourd’hui la menace la plus importante se situerait de l’autre côté des Pyrénées, en Andalousie plus précisément.

En effet, selon le média français, le Bétis Séville serait très intéressé par l’arrivée de la jeune pépite angevine. Désireux de passer un cap après leur belle victoire en Copa Del Rey, les sévillans voudraient attirer Mohamed Ali Cho dans leur filets. Pas insensible à cet appel, le N°21 du SCO serait attentif à l’idée de rejoindre Nabil Fékir et ses coéquipiers.

Angers veut un paiement cash et Ali Cho un gros salaire ?

L’OM ne serait pas seul sur le coup, en effet le Betis et surtout l’Eintracht Francfort seraient sur le coup. Selon FootMercato, « les clubs sont d’accord sur le montant du transfert (12 M€), mais pas sur l’échelonnement des paiements. Le SCO veut un paiement cash, tandis que Marseille veut payer en plusieurs fois. » De plus, l’attaquant franco-marocain de 18 ans serait très gourmand en salaire, Pablo Longoria ne serait pas prêt à accéder aux demandes du joueur.

