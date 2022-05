Mercato OM Concurrents: le Bayern sur un titulaire monégasque ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Aujourd’hui, un cadre de la défense monégasque serait sur les rangs du Bayern Munich pour la saison prochaine.

L’AS Monaco est sur une série impressionnante de victoires les dernières semaines. Une dynamique qui a permis au club du rocher de subtiliser la deuxième place à l’Olympique de Marseille, à une journée de la fin. Une victoire à Lille ce samedi validerait définitivement la place de dauphin des monégasques et les qualifierait directement pour la LDC. Il y aura sans doute après une intersaison à bien négocier avec des départs et des arrivées. Dans le rangs des partants, l’AS Monaco pourrait bien perdre un de ses cadres défensifs dès cet été qui serait courtisé par un géant d’Europe.

Le Bayern sur Maripan ?

Le champion d’Allemagne qui va perdre Nicklas Süle qui signera cet été au Borussia Dortmund, est en quête d’un renfort défensif supplémentaire. Julian Nagelsmann, le coach munichois a déclaré que lui et le club « ferons quelque chose dans ce secteur » lors du prochain mercato. Si l’entraineur allemand peut déjà compter sur Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Upamecano et Tanguy Kouassi, cela n’est visiblement pas suffisant pour lui et il aurait trouvé son bonheur dans le championnat français et plus précisément à Monaco.

En effet, si on en croit les informations du média allemand TZ, le vainqueur de la LDC en 2020 aurait fait de Guillermo Maripan leur priorité. Le chilien qui avait débarqué en 2019 à Monaco contre un chèque de 18 millions a réalisé une saison pleine et fait partie des cadres de Philippe Clement. Son profil de joueur dur sur l’homme et solide aux duels aurait été validé par le coach munichois. Le média TZ affirme également que les allemands espèrent boucler cette arrivée pour la somme de 15 millions. Reste à savoir maintenant quelle sera la réponse du club de Dmitri Rybolovlev.

