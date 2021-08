Après avoir officialisé le partenariat avec l’institut Diambars en 2019, Pablo Longoria est actuellement en visite officielle au Sénégal. Pour l’OM est de consolider cette collaboration avec l’institut Diambars.

Près de 2 ans après avoir officialisé le partenariat avec l’Institut Diambars, l’OM souhaiterait poursuivre cette collaboration encore longtemps. Dans l’optique de consolider ce partenariat, une délégation marseillaise s’est même rendue au Sénégal, à Saly Portudal du 1er au 3 août. Parmi les personnes présentes : Pablo Longoria, le président de l’OM, David Friio, le directeur sportif, Nasser Larguet, le directeur du centre de formation de l’OM, Pedro Iriondo, conseiller de Pablo Longoria ainsi qu’Omar Sciolla, scout de l’OM. Depuis le début du partenariat, l’OM possède chaque saison une option prioritaire sur deux joueurs qui évoluent à l’institut Diambars.

Parmi les récentes signatures en provenance du Sénégal, on peut mettre en valeur celle de Cheikh Bamba Dieng qui s’est révélé au sein de l’effectif professionnel cette saison. Lancé par Nasser Larguet, l’attaquant sénégalais a fait six apparitions sous la tunique phocéenne. Il avait même inscrit son premier but dès sa première entrée en jeu face à Auxerre, en 32e de finale de coupe de France, le 10 février dernier.

CONFÉRENCE DE PRESSE CE MARDI?

À en croire le communiqué de presse de l’institut Diambars, une conférence de presse est prévue aujourd’hui en compagnie des dirigeants de l’OM. Alors que l’accord avec l’institut Diambars porte sur une durée de 3 ans, la volonté de Pablo Longoria sera certainement de le prolonger dans les années à venir pour renforcer la formation. Considéré comme le meilleur centre de formation africain, l’institut Diambars a aussi révélé de nombreux joueurs passés par la Ligue 1 comme Idrissa Gueye, Pape Souaré ou Adama Mbengue.

[INFO] L’@OM_Officiel menés par son président Pablo Longoria, son directeur sportif David Friio et quelques membres du board va effectuer une visite officielle au Sénégal du 1er au 3 Août à l’institut @diambars_fc dans l’optique de la consolidation de leur collaboration. pic.twitter.com/HvnWoznH7c — OM Nation Dakar (@OMNationDakar) July 31, 2021

LA MARGE DE PROGRESSION DE DIENG EST ÉNORME — DE BONO

Dans notre épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct le 26 juillet dernier, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé au sujet de l’absence de Milik en début de saison. Il en a profité pour dire qu’il voudrait tenter de lancer Ahmadou Cheikh Bamba Dieng plutôt que Dario Benedetto pour le début du championnat.

« Moi personnellement, sur ce que j’ai vu… Avec ce qu’il démontre, Dieng est joueur d’avenir. Un très bon joueur que l’on va découvrir. Avec ce qu’il nous a démontré déjà la saison dernière et là, il est dans la continuité et surtout dans la progression. On s’aperçoit qu’il a pris du volume de jeu… Mais aussi de l’espace dans son jeu. Il arrive à s’imposer, il prend des responsabilités. Des choses qu’il ne faisait peut-être pas encore la saison passée. Dans les bouts de matchs qu’il a fait, on voit qu’il est présent ! Il est comme un titulaire. Sa marge de progression est énorme. Il nous a montré des choses qu’on n’avait pas encore vu. Sur les duels aériens, la participation au jeu… Sa profondeur et sa rapidité, on le savait déjà. Il sait bien frapper, il est capable de jouer seul devant. Il y a quelque chose chez ce joueur ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)