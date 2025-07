Rumeur mercato OM : De Zerbi vise un ailier gauche qu’il a déjà eu sous ses ordres ?

Suite au départ de Luis Henrique à l’Inter, l’OM cherche activement un ailier gauche pour épauler Jonathan Rowe la saison prochaine. L’ancien club de Roberto De Zerbi, Brighton & Hove Albion reste flou concernant l’avenir de Jeremy Sarmiento. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ailier équatorien de 23 ans n’a pas été confirmé dans les plans du manager Fabian Hürzeler pour la saison 2025‑2026. Il serait évoqué du côté de Marseille…

Carrière et performances de Sarmiento

Depuis son arrivée à Brighton, Sarmiento a vécu plusieurs prêts, notamment à West Bromwich, Ipswich Town et Burnley. Lors de la saison 2024‑2025 en Championship, il a disputé 35 matchs pour Burnley, inscrivant 4 buts et délivrant 0 passes décisives, pour un total de 37 rencontres et 4 réalisations toutes compétitions confondues. Ses performances globales sont lors de 39 apparitions, 5 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues en 2024‑2025 . Polyvalent, il peut évoluer sur les deux ailes ou comme milieu offensif, avec une vitesse et un sens tactique appréciés.

Rumeurs de transfert : l’intérêt de l’OM ?

Le média équatorien El Diario rapporte que Brighton discute de l’avenir de l’ailier, alors que plusieurs clubs manifestent leur intérêt. Outre Cardiff City, Aberdeen, un club brésilien et un club belge non nommés, c’est bien l’Olympique de Marseille, dirigé par Roberto De Zerbi, qui attire l’attention. Le YouTubeur XDote évoque une offre concrète de l’OM, sans confirmation des médias ou du club anglais. La présence de De Zerbi, ancien coach de Sarmiento à Brighton, renforce la crédibilité de ce lien. Le coach italien a eu l’ailier sous ses ordre lors de la saison 2022/2023, il avait utilisé Sarmiento lors de 9 match de Premier League, dont une seule titularisation. Le joueur avait manqué la fin de saison suite à une fracture du métatarse début avril 2023. Lors de la deuxième saison de De Zerbi, le joueur est parti en prêt à WBA.

A l’approche d’une saison charnière de sa carrière, Sarmiento cherche surtout de la continuité et un rôle central. Difficile de voir en lui un titulaire indiscutable, il a peu joué en Premier League…