Mercato : Burnley en championship, des bons coup à saisir pour l’OM ?

Enregistrant leur pire bilan dans l’élite anglaise depuis 20 ans, en finissant 19ème, Burnley va logiquement redescendre en Championship. Au terme d’une saison raté sur tous les points, l’équipe mené par Vincent Kompany, qui va de son côté quitter le navire pour atterrir sur le banc du Bayer Munich, le club n’aura récolté que 24 points en 38 journées.

Aaron Ramsey, un jeune milieu à relancer

Jeune international anglais U20 de 21 ans, Aaron Ramsey a connu une saison très compliquée. Peu titularisé lors de la première moitié de saison puis blessé lourdement au genou au point de louper plusieurs mois de compétitons, Aaron Ramsey aura sûrement à cœur de prendre sa revanche la saison prochaine. Capable de jouer au milieu comme à gauche, sa qualité technique et son sens du jeu pourraient grandement servir l’OM. A noter sa très bonne saison avec les U23 de Aston Villa en 2020/2021 et ses 10 buts et 4 passes décisives en 19 matchs.

Arijanet Muric, un gardien à la hauteur

Alors que Pau Lopez semble de plus en plus se diriger vers un départ, l’OM va chercher à recruter un gardien de but titulaire. Du haut de son 1m98 et de ses 25 ans seulement, Arijanet Muric pourrait lui aussi avoir envie de se relancer. Titularisé lors des 10 premiers matchs de Premier League, le portier kosovien n’est apparu ensuite que pour les matchs de coupe. Avec 20 buts pris en 14 matchs, dont 2 clean sheets, Muric pourrait devenir une solution intéressante pour le club de la cité phocéenne.

David Datro Fofana, un futur grand attaquant ?

Prêté par Chelsea à l’Union Berlin en début de saison et arrivé à la mi-saison à Burnley, David Datro Fofana aura connu quelques jolis mois en Angleterre. Âgé de 21 ans, le buteur ivoirien aura inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en 15 matchs de championnat. Alors que les dirigeants de Chelsea chercheront sûrement à le prêter de nouveau, l’OM pourrait tenter le pari de lancer pleinement sa carrière.

