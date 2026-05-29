Transferts OM : Valence détourne un gardien de l’OM pour 500 000€

L’OM doit vendre et Rulli pourrait faire partie des joueurs sur le départ. Dans le viseur de l’Olympique de Marseille, la piste menant à Stole Dimitrievski va s’éteindre grâce une manœuvre particulière de Valence.

Comme depuis quelques années, les mouvements devraient être nombreux à Marseille. Obligé de vendre pour cinquante à soixante millions d’euros sous peine d’être sanctionné par la DNCG, l’OM va devoir faire le tri.

Des joueurs sur le départ et un gardien à trouver

Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ. Greenwood devrait quitter le club phocéen pour s’engager en Italie avec l’AS Roma. D’autres, à l’image de Balerdi, Hojbjerg ou encore Rulli pourraient aussi s’en aller pour renflouer les caisses.

Annoncé officiellement hier comme nouveau directeur sportif, l’OM n’a pas attendu l’arrivée de Grégory Lorenzi pour explorer quelques pistes. Surtout que Bruno Genesio aurait déjà échangé avec Stéphane Richard, le président, afin de succéder à Habib Beye.

L’Olympique de Marseille a donc contacté très rapidement le gardien Stole Dimitrievski. Le Macédonien est en fin de contrat au 30 juin et serait une belle opportunité pour les dirigeants olympiens qui doivent limiter les dépenses. L’objectif de l’OM est de le faire venir libre pour remplacer Geronimo Rulli.

Une prime qui change tout

Dimitrievski est donc la priorité du club phocéen mais l’OM va sûrement devoir chercher ailleurs. Malgré son statut de joueur libre, son avenir devrait finalement s’écrire en Espagne. Dans le contrat signé lors de son arrivée en provenance du Rayo Vallecano, le gardien macédonien s’était engagé pour deux années supplémentaires en option. Une option qui peut être levée à tout moment par Valence avant le 30 juin à une seule condition. Le club espagnol doit lui verser une prime de 500 000 euros pour valider ces deux années supplémentaires. Problème : Valence est juste financièrement.

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Une cible qui devrait échapper de peu à l’OM

Malgré ses limites financières, Valence CF sera, quand même, en capacité de verser cette prime à Dimitrievski selon le média valencian Tribuna Deportiva. Un geste qui mettrait fin aux spéculations autour de l’avenir du gardien et un sacré coup aux dirigeants marseillais qui flairaient le bon coup.

Remplaçant en début de saison, Dimitrievski s’est imposé lors de la deuxième partie de saison en enchaînant les titularisations. Au point de voir cette option être levée et prolongée son aventure valencienne pendant encore deux ans.

Sauf gros désaccord, l’OM va devoir mettre fin à cette piste et réfléchir à de nouvelles options. Les dirigeants n’ont pas fini de se creuser les méninges pour renouveler l’effectif marseillais.

Clarence Maillefaud