Boxe : Jake Paul provoque Conor McGregor !

En marge du combat de boxe entre Jake Paul et Nate Diaz qui aura lieu dans la nuit de samedi à Dimanche, le jeune youtubeur n’a pas manqué l’occasion d’adresser un message à la plus grande stars actuelle des sports de combats Conor McGregor. Jake Paul affrontera l’un des plus grands noms de l’UFC Nate Diaz en boxe anglaise dans la nuit de samedi à Dimanche. Lors de la conférence de presse de cet énorme évènement, Jake Paul s’est dit prêt à affronter ensuite Conor McGregor (ancien double champion de l’UFC). Il lui a ainsi adressé un message en guise de provocation pour tenter de faire réagir l’irlandais.

« Qui sait s’il a encore le même attrait ? Mais écoutez, j’ai toujours dit que je me battrais contre lui. Moi, je suis prêt. Ce serait un événement de grande envergure. Il doit évidemment demander à son patron Dana White s’il peut le faire. Je suis mon propre boss. Moi, je prends mes propres décisions. Je peux me battre contre n’importe qui, n’importe quand, n’importe où, » a ainsi déclaré Jake Paul face à la presse vendredi soir.

Il en a remis une couche lors d’un interview au média The MMA Hour :

« Mac Chicken ? C’est un alcoolique, un drogué. Il s’attire tous ces problèmes et va peut être aller un prison a cause de toutes ses conneries. Il ne se concentre plus sur les combats actuellement, il s’occupe surtout de comment ne pas aller en prison… », a ainsi lancé Jake Paul