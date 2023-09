MMA – UFC : Gros clash entre Sean O’Malley et Henry Cejudo !

Sean O’Malley est devenu lors de l’UFC 292 le nouveau champion de la catégorie bantamweight après une victoire par KO spectaculaire sur Aljamain Sterling. Il est souvent considéré comme la nouvelle grande star de l’UFC capable de marcher dans les pas de Conor McGregor.

Ce n’est visiblement pas l’avis de l’ancien champion de cette même catégorie Henry Cejudo qui n’a pas manqué l’occasion d’attaquer Sean O’Malley pour ses chiffres après l’UFC 292. Selon lui son dernier combat n’aurait vendu que 320K « pay per view »… La réponse du Sugar Sean ne s’est pas fait attendre :

« Henry dit que moi et Aljo n’avons fait « que » 350 000 ppv d’après sa (copine) source. Je viens de parler avec l’UFC et j’entends parler de plus de 570 000 … Vraiment, sans rien inventer. J’ai aussi entendu que Aljo contre Henry a fait 135 000. Aussi, Henry mesure 1,58 m lol. »

