UFC – MMA : Benoit Saint Denis se paye Khabib (et Jon Jones) !

Dans l’émission Le Vestiaire spécial MMA sur RMC Sport, le combattant français Benoît Saint-Denis n’a pas été tendre au moment d’évoquer deux immenses stars de l’UFC Khabib Nurmagomedov et Jon Jones

Pour Benoît Saint-Denis sera présent lors de l’UFC Paris ce samedi soir. Une victoire face au Brésilien Thiago Moises peut ouvrir au Français les portes du top 15 de la catégorie des moins de 70 kilos.

Invité sur le plateau de l’émission Le Vestiaire sur RMC Sport, il n’a pas été tendre avec deux immenses stars de l’UFC Khabib Nurmagomedov et Jon Jones. Selon lui, il est impossible de les considérer comme des GOAT (greatest of all time, meilleur de tous les temps) du MMA.

– Khabib ? « Un palmarès frauduleux »

« Khabib a un record un peu frauduleux »

« Khabib, il n’a jamais changé de catégorie de poids et il a un record un peu frauduleux (29 victoires en 29 combats, ndlr). Sur le 15e combat, il affronte un 0-0… Ce n’est pas un mec qui s’est beaucoup mis en danger », a d’abord expliqué Benoît Saint-Denis avant d’enchainer sur Jon Jones et ses suspensions pour dopage : « Combien de fois a-t-il été contrôlé positif aux anabolisants, à un tas de substances? Ses prestations sont à mettre en doute ».

Pour le français ces deux combattant ne peuvent ainsi pas être considérés comme les meilleurs de l’histoire du MMA.