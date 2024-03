MMA – UFC : Le nouveau message de Benoit Saint Denis ! (une revanche face à Poirier ? )

Le combattant français Benoît Saint Denis a subi une défaite violente par KO le week-end dernier face à Dustin Poirier lors de l’UFC 299. Celui que l’on surnomme « God of War » après s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour adresser un message à ses supporters.

Vaincu par KO au deuxième round par la légende de l’UFC Dustin Poirier, Benoît Saint Denis a pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer son ressenti après cette terrible désillusion. Il en profite pour remercier ses nombreux soutiens et se dit prêt à repartir à la guerre dans l’octogone afin d’obtenir un jour une revanche face à Poirier.A lire aussi : MMA – PFL : Doumbé désigne un coupable : Tony Parker !

Une revanche face à Poirier ?

« Samedi, j’ai eu l’honneur de croiser le fer avec la légende Dustin Poirier. J’ai combattu complètement déshydraté, La frustration est énorme mais il est difficile d’évaluer quand annuler une telle opportunité.

Je vais retourner au travail et corriger certains paramètres qui ne sont pas à négliger et ne plus jamais vous donner l’ombre de moi même. Dieu nous met à l’épreuve de bien des manières, j’ai le bonheur d’être bien entouré et d’avoir énormément de soutien. A nous de vous montrer le BSD des derniers combats à mon retour, et de mériter ma revanche face à ce Louisianais, »a-t-il ainsi posté sur son compte Instagram.

A lire aussi : UFC – MMA : Dustin Poirier rembarre McGregor (avec une grosse Punchine!)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benoît »God of War »Saint Denis (@benoitst_denis)

A lire aussi : MMA – UFC : Le gros chèque encaissé par Saint Denis face à Poirier dévoilé !