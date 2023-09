MMA – UN KO MONSTRUEUX EN 9 SECONDES !

A seulement 23 ans Adam Musaev, a déjà montré qu’il était destiné à une brillante carrière. Il a réalisé ce jeudi une performance tout simplement incroyable avec un KO dévastateur en seulement 9 secondes.

A lire aussi : UFC – MMA : Conor McGregor provoque Volkanovski ! Il répond !

Avant de se produire devant le public de l’ACA le jeudi 14 septembre, il avait déjà disputé quatre combats dans l’octogone du MMA. Ce soir-là, l’organisation russe organisait un événement dédié aux jeunes talents à Rostov-on-Don. Malgré une seule défaite dans son parcours professionnel, le combattant tchétchène n’a jamais quitté l’arène sans finaliser ses adversaires, démontrant ainsi son potentiel exceptionnel.

Alors qu’il sortait de sa toute première défaite, Adam Musaev n’a pas fait traîner les choses pour son retour dans la cage. Il a ainsi marqué les esprits en réalisant un KO splendide en seulement 9 secondes de combat face à Firdavs Bobokov. A voir en images ci-dessous :

A lire aussi : OM : Dugarry dit « non » à UNE STATUE POUR TAPIE (et explique pourquoi)

A 9-second KO!

Adam Musaev shows why they call him ‘Berserk’! @ACA_League pic.twitter.com/PwUFAVFFLS

— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) September 14, 2023