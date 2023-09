UFC MMA : la grande annonce de Dana White sur le retour de McGregor !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Conor McGregor n’a plus combattu depuis sa très grave blessure à la jambe survenue lors du dernier combat contre Dustin Poirier en 2021. L’irlandais ne devrait finalement pas revenir avant 2024 comme l’a confié Dana White le président de l’UFC. Dana White, patron de l’UFC. a fait le point sur la situation de Conor McGregor . Ce dernier souhaitait pouvoir combattre en Décembre 2023. Il devra de toute évidence patienter jusqu’en 2024.

C’est ce que le boss de l’organisation américain de MMA a expliqué dans l’émission Uncensored. « Il est de retour à la salle de sport. Il s’entraîne et, oui, je m’attends à voir Conor combattre l’année prochaine, » a-t-il déclaré avant d’évoquer la possibilité de voir l’ancien champion retrouver son meilleur niveau.

« n’êtes pas la même personne une fois que vous avez ce genre d’argent. »

« Vous devez avoir un certain type de motivation pour gagner autant d’argent. Et vous avez vu des gars dans ce sport, quand ils gagnent ce genre d’argent, ils se battent beaucoup moins, comme Conor l’a fait, ou ils ont des séries de défaites parce que vous n’êtes pas la même personne une fois que vous avez ce genre d’argent. »

🚨🚨 PAS DE RETOUR DE CONOR EN 2023 ! Dana White 🗣️ “Il est de retour à la salle de sport.

Il s’entraîne et, oui, je m’attends à voir Conor combattre l’année prochaine.” pic.twitter.com/swXxsISAv8 — ARENA (@MMArena_) September 15, 2023

Dana White poursuit ainsi : « La faim et la motivation ne sont pas les mêmes. Tout ce dont Conor McGregor a toujours rêvé, et ce dont il n’aurait jamais pu rêver dans sa vie, il l’a maintenant, et c’est difficile d’être sur un yacht tout l’été et de se dire ensuite, oh, je dois retourner à la salle de sport et recommencer à travailler. Et encore une fois, ce n’est pas une critique, c’est la vie qui est ainsi, surtout dans le monde du combat, surtout dans le monde du combat. »