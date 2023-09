UFC – MMA : Conor McGregor provoque Volkanovski ! Il répond !

En marge de l’UFC 293 Conor McGregor a été mis au défi par Alexander Volkanovski. L’Irlandais n’a pas tardé à lui répondre…

Fidèle à lui même Conor McGregor a commenté les combats de l’UFC 293 sur les réseaux sociaux, notamment la victoire spectaculaire de Sean Strickland contre Israel Adesanya lors du « Main Event » de cette carte. L’ancien double champion de l’UFC en a également profité pour envoyer un message à Alexander Volkanovski, le champion en titre de la catégorie des poids plumes de l’organisation.

« Pas moyen que cette petite saucisse de Volkanovski soit numéro un pound-for-pound. C’est du travail rapide pour moi. 100 % de précision. Prévisible. Touchable. Blessable. Cependant, j’aime qu’il ait ce titre, on devrait se battre à un moment pour que les GOAT featherweight se soient tous affrontés et qu’il n’y ait plus de débat, » a ainsi lancé The Notorious sur Twitter.

Ask my bollox that little sausage volkonovski is no way p4p 1. Silly. That’s quick work for me. 100% accuracy work. Readable. Hittable. Hurtable. I like he has this title tho we should fight at some stage so the FW goats will have all faced off and let there be no debate.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 10, 2023