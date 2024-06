UFC MMA : Ce pari fou de Conor McGregor sur Ronaldo !

L’Euro a commencé pour toutes les nations, et les premiers paris aussi. La star irlandaise du MMA, Conor McGregor, s’est lui aussi laissé tenté par le goût du risque en misant une grosse somme sur Cristiano Ronaldo.

Conor McGregor ne rate pas une occasion de faire parler de lui. Cette fois-ci, c’est en pariant sur la star portugaise Cristiano Ronaldo que le combattant irlandais s’est illustré. Auteur d’un match plutôt moyen avec son équipe face à la République Tchèque, l’attaquant de 38 ans n’aura pas éblouis les spectateurs de son talent sans toute fois se montrer invisible. Il devra cependant faire mieux s’il veut honorer le pari de McGregor.

Conor McGregor really bet 60K on Cristiano Ronaldo to win the Golden Boot at Euro 2024 😳💰 pic.twitter.com/h1l4psCf8M

— ESPN FC (@ESPNFC) June 18, 2024