UFC MMA – McGregor vs Chandler : énorme coup de théâtre à venir ?

Le journaliste spécialiste du MMA Ariel Helwani a donné de nouvelles informations au sujet de l’UFC 303 et du main event McGregor vs Chandler. Et les nouvelles sont de nouveau inquiétantes…

La semaine dernière la conférence de presse du combat entre Michael Chandler et Conor McGregor pour l’UFC 303 a été annulée. Les raison de cette annulation n’ont pas été communiquées par l’organisation américaine de MMA. On pouvait dès lors craindre une annulation du combat tant attendu pour le retour du Notorious. Ces derniers jours, les dernières informations étaient toutefois plutôt rassurantes. Or cette nuit, le journaliste spécialiste du MMA, toujours très bien informé, Ariel Helwani a révélé qu’en coulisse les dirigeants de l’UFC étaient de nouveau pessimiste quant à la tenue du combat le 29 juin prochain :

« À peu près à la même époque la semaine dernière, toute l’anxiété entourant l’événement principal de l’UFC 303 semblait commencer à se dissiper. Mercredi, plus aucune alerte concernant les remplacements n’était envoyée, explique Ariel Helwani sur son compte Twitter avant de poursuivre : « Tous les systèmes semblaient (encore) opérationnels. Plus tard dans la semaine, Chandler a fait une interview en expliquant que tout allait bien, et samedi, l’UFC a fait à nouveau la promotion du combat lors de l’émission télévisée ABC Fight Night. La peur d’une annulation semblait avoir disparu. Mais depuis ce matin, plusieurs sources affirment que des appels sont de nouveau passé pour un remplacement et/ou un ou plusieurs nouveaux combats. En bref, le pessimisme semble à nouveau quant au statut de l’événement principal 303. En fait, encore plus de pessimisme – semble-t-il – que lundi dernier, après l’annulation de la conférence de presse à la dernière minute. Est-ce une assurance ? Vérifications nécessaires? Mode de remplacement d’urgence ? Ça reste à voir. Tout se développe (encore). Mais il ne semble pas que nous soyons encore sortis du bois pour l’instant. Plus à venir, et j’espère une réponse définitive dans un sens ou dans l’autre dans les plus brefs délais. »

L’UFC n’a toujours pas communiqué sur ce sujet brulant. Le grand retour de la plus grande star de MMA pourrait donc être reporté… Affaire à suivre.

Latest on UFC 303:

Around this time last week, all the anxiety surrounding the UFC 303 main event seemed to start to dissipate. By Wednesday, no more feelers about replacements were being sent out. All systems seemed to be a go (again). Later in the week, Chandler did an…

— Ariel Helwani (@arielhelwani) June 11, 2024