La saison 2019/2010 terminée, la réaction de Villas-Boas et une piste s’éloigne… Les 3 infos OM de ce mardi !

[OFFICIEL] : Saison 2019/2020 de Ligue 1 terminée (pas de matches avant septembre) ! L’OM en Ligue des Champions ?

Le premier ministre Edouard Philippe vient de le confirmer devant l’assemblée nationale, la saison 2019/2020 de Ligue 1 ne reprendra pas. La prochaine (2020/2021) pourrait débuter en septembre (ou en Août mais à huis clos)…

Pas de matches professionnels avant septembre

« les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les événements qui regroupent plus de 5 000 participants, font à ce titre l’objet d’une déclaration en préfecture et qui doivent être organisées longtemps à l’avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre. » Edouard Philippe – 24/04/2020

La Ligue validera un classement en mai

La Ligue devrait décider en mai du classement final retenu pour cette saison 2019/2020. Plusieurs choix sont préconisés : un classement de la 27è ou 28e journée, celui de la 28e journée au quotient de points pour la L1 ou celui des matches aller. Dans tous les cas, l’OM reste second et donc directement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions…

Mercato : Visé par l’OM, ce jeune talent de Ligue 2 file en Premier League ?

Alors que la saison 2019/2020 ne se terminera pas, l’OM va pouvoir se pencher sur son mercato. Le club devrait faire avec des moyens limités malgré une participation probable à la prochaine Ligue des Champions. Un jeune talent surveillé aurait déjà signé en Angleterre…

Annoncé dans le viseur de l’OM, le milieu de terrain du HAC Pape Gueye aurait déjà trouvé son prochain club. En effet, selon France Football, ce dernier « a signé un pré-contrat en début d’année avec Watford. » Il faut dire que le milieu défensif de 21 ans était en fin de contrat en juin. Gueye aurait même signé un contrat de 5 ans avec Watford ou il retrouvera un ancien pensionnaire de Ligue 1, Ismailia Sarr.

L’OM rate gueye, une belle opportunité…

L’OM devrait donc rater cette belle opportunité. Pape Gueye a disputé 25 matches cette saison en Ligue 2. Non seulement, ce milieu est jeune, libre mais il est aussi polyvalent. Ce gaucher peut évoluer a plusieurs postes dont sentinelle, relayeur mais aussi évoluer dans un système en double pivot. Next…

OM: Villas-Boas salue « une décision totalement logique » !

Le premier ministre Edouard Philippe vient de le confirmer devant l’assemblée nationale, la saison 2019/2020 de Ligue 1 ne reprendra pas. L’entraineur marseillais a réagi face à cette décision…

Cet arrêt soulève un problème économique– AVB

« Je pense que c’est une décision totalement logique car il est trop tôt pour reprendre l’entraînement. Les conditions de reprise, et notamment le protocole établi par les médecins, c’était très difficile à mettre en place. Je pense que c’est une bonne chose, cela va dans le sens du respect qu’il faut avoir pour les victimes de ce virus, en France et dans le monde.Je vais parler avec le club pour voir ce qu’il va se passer maintenant pour l’homologation ou non des résultats. Jusqu’à l’arrêt du Championnat, le classement était celui-là. Cet arrêt soulève d’autres problèmes dont un, décisif, qui est économique : les droits télés. La survie des clubs en dépend aussi. Mais la décision du gouvernement est logique, respectueuse de ce que l’on traverse en ce moment. Le plus important, c’est la santé, c’est de protéger tout le monde, et les décisions du gouvernement vont dans ce sens. Il faut que tout le monde ait conscience du moment dramatique que nous vivons. » Villas-Boas— Source: L’équipe