L’Olympique de Marseille peut-il encore gagner une Coupe d’Europe ?

L’OM a régné sur le championnat de France et l’Europe au début des années 90. Les plus anciens se rappellent encore la tête de Basile Boli en 1993, celle qui a fait entrer l’Olympique de Marseille dans le Panthéon des meilleurs clubs du monde en leur permettant de remporter la Ligue des champions. Malheureusement, cette époque est bien lointaine et Marseille a clairement perdu de sa superbe sur le terrain.

Alors, qu'en est-il de la saison de l'OM ? Peuvent-ils encore accomplir quelque chose ? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons d'apporter des débuts de réponses.

Un club en crise depuis longtemps

L’Olympique de Marseille, comme chaque équipe de foot, a connu des hauts et des bas depuis sa création. Toutefois, la vallée que traverse l’équipe semble durer et durer. Les dirigeants et le staff s’agacent des performances des joueurs sur le terrain et pensent que les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs attentes.

Ce n’est pas un problème nouveau, mais force est de constater que le club reste sur une meilleure lancée qu’il y a quelques années. Déjà, suite à la Ligue des champions remportée par le club, le bonheur était entaché par le scandale et les affaires juridiques dès la saison suivante. Le club était même descendu en deuxième division.

Malheureusement, ce n’est pas fini. L’affaire Tapie ne sera pas le seul scandale et bien entendu, ce seront les résultats sur le terrain qui en pâtiront. En effet, plus tard, la vente massive de joueurs fera repartir l’équipe, qui avait entre-temps été reconstruite, de zéro.

Depuis 2017, l’OM semble s’être reconstruite petit à petit, mais elle est régulièrement affectée par des départs et des arrivées incessantes, aussi bien au niveau des joueurs que des entraîneurs. Ainsi, il est difficile de construire des stratégies durables pour l’équipe et surtout de les mettre en place.

La saison actuelle : pas si mauvaise ?

En considérant l’histoire du club et les récents déboires, il est compliqué de qualifier la saison actuelle de ratée, bien au contraire. L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour la Ligue des champions cette année. Bien qu’elle fût éliminée dans les phases de groupe, cela reste à noter.

Du côté de la Ligua Europa, ils vont bientôt disputer le match de demi-finale face à l’Atalanta Bergame pour ce qui sera sans aucun doute le match le plus important de leur saison. Ainsi, si la Ligue des champions leur a été enlevée, ils peuvent toujours remporter un titre international.

En revanche, pour ce qui est de la Ligue 1, l’équipe phocéenne est huitième du classement. Ce n’est pas la pire performance que l’on a vue de leur part, mais c’est aussi très loin d’être la meilleure. De plus, ils sont talonnés par Lyon et Rennes