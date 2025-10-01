Mercato OM : Après le 4-0 face à l’Ajax, Benatia encense trois recrues estivales !

L’Olympique de Marseille a frappé fort au stade Vélodrome en s’imposant 4-0 contre l’Ajax Amsterdam lors de la 2e journée de la Ligue des Champions. Un succès qui confirme la dynamique de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi et qui met en lumière les recrues estivales. En zone mixte, le conseiller sportif Medhi Benatia est revenu sur les performances de trois nouveaux visages marseillais : Paixao, Vermeeren et Aguerd.

Paixao, le pari qui rapporte déjà gros

Longuement courtisé cet été, Paixao a enfin justifié les efforts du club. Auteur d’un doublé retentissant, l’ailier a illuminé la soirée phocéenne. « Honnêtement, quand je regarde le mercato et le prix des ailiers qui ont bougé cet été, il est dans les prix. Il a prouvé en Ligue des champions, était le meilleur joueur de son championnat l’année dernière. On l’a pris blessé. On a été presque deux mois derrière lui… Signer un doublé en Ligue des champions, c’est magnifique », a souligné Benatia.

L’ancien international marocain a insisté sur le caractère du joueur et son envie de rejoindre l’OM : « Il est toujours souriant, très travailleur, il a voulu fortement Marseille ». Des qualités qui pourraient rapidement en faire un cadre de l’équipe.

Vermeeren, peut-être quelqu’un qu’on va voir ici pour quelques années

Arthur Vermeeren au micro de Canal+ : « Je me suis senti très bien. Avec l’ambiance au Vélodrome, c’était un très bon match. L’ambition en C1 ? C’est encore très tôt, on va prendre les matches un par un, mais on va tenter de tous les gagner. » pic.twitter.com/VEWbngddNh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 30, 2025



Autre recrue remarquée : Arthur Vermeeren. Titularisé pour la première fois au Vélodrome, le jeune milieu belge a impressionné par sa maturité. « Arthur est un super joueur. On avait essayé de le prendre l’année dernière mais on l’avait manqué. Pour son âge, il joue comme un ancien. Avant sa première au Vélodrome, on lui a tous parlé pour le rassurer. Dans ses yeux, on le sentait très tranquille. Il a eu beaucoup d’activité, a été techniquement très propre, a toujours été en mouvement, les épaules toujours bien orientées. Un vrai joueur de football. Il n’est que prêté, mais s’il fait ce genre de prestation et que le projet lui plaît, c’est peut-être quelqu’un qu’on va voir ici pour quelques années », a salué Benatia, rappelant que l’OM avait déjà tenté de l’attirer la saison passée.

Aguerd, le premier but part d’un super ballon donné au sol

Enfin, en défense, Nayef Aguerd a conquis son monde par sa sérénité et son apport dans la relance. « Il y a eu des négociations, c’est pour ça qu’on l’a fait très tardivement, alors qu’on était sur lui depuis un long moment. Il nous donne une grande sécurité derrière, il a le niveau international. Il parle toutes les langues ! Il nous donne beaucoup de calme, notamment avec le ballon. Le premier but part d’un super ballon donné au sol. Il va vite, a une bonne lecture du jeu. On est vraiment costaud avec tous les joueurs que l’on a derrière. C’est aussi ce que l’on a cherché pendant ce mercato. », a expliqué le dirigeant marseillais, mettant en avant l’importance de ce recrutement réalisé tardivement dans le mercato.

Avec cette victoire et des recrues déjà performantes, l’OM s’offre une soirée parfaite qui nourrit l’espoir de voir le club phocéen s’imposer durablement dans la compétition européenne.