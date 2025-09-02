Mercato OM : Le bilan mitigé de Nabil Djellit !

Le journaliste Nabil Djellit a récemment livré une critique incisive sur la stratégie estivale de l’OM, en particulier sur le volet mercato de ce début de saison, soulignant un recrutement massif (douze arrivées) face à de nombreuses interrogations (dix-neuf arrivées au total).

Selon Djellit, le club a renforcé la défense, avec l’arrivée de Nayef Aguerd, ainsi que les arrivées confirmées de Facundo Medina et Benjamin Pavard, qui permettraient à l’OM d’être « plus fort que celui de la saison dernière ». En effet, le club a réalisé un recrutement très dense dans ce secteur, avec notamment six défenseurs recrutés durant l’été (Aguerd, Medina, Pavard, Emerson, Egan-Riley, Weah).

Secteur défensif renforcé, mais une stabilité fragilisée

Pour autant, ce renforcement ne s’est pas accompagné d’une stabilité, pointée du doigt par le journaliste. En effet, les départs de Valentin Rongier (environ 5,5 M€) et Adrien Rabiot (environ 10 M€) suscitent des questions sur la cohérence globale du projet. Selon Djellit, ces pertes « interpellent », laissant à penser que l’équilibre de l’équipe, notamment en milieu de terrain, pourrait être mis à mal.

Paixão à 30 M€ : un pari coûteux et risqué

Le recrutement de Igor Paixão pour environ 30 M€ représente selon Djellit un pari à quitte ou double pour le projet de “stabilité” piloté par Pablo Longoria (X (formerly Twitter), Wikipédia). À ce prix, l’échec n’est pas envisageable, ce qui met une pression considérable sur l’attaquant et sur la réussite du plan sportif.