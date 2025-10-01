OM-Ajax : Riolo salue l’expérience et la technique au service de la victoire

Présent dans l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur la large victoire de l’OM avec un visage bien plus rassurant grâce à ses cadres expérimentés, capables d’apporter à la fois rigueur défensive et maîtrise technique.

Il y a un mois auparavant, les critiques ne manquaient pas concernant les faiblesses défensives de l’OM, un sujet récurrent depuis la saison passée. Sur RMC, Daniel Riolo a rappelé que les principaux défauts évoqués au début de saisons étaient en grande partie les mêmes que ceux d’il y a un an. Cependant, l’équipe a considérablement évolué depuis quelques semaines, notamment grâce aux recrues de qualité qui sont venues renforcer l’effectif.

« C’est là que tu vois ce qu’on appelle l’expérience et également le niveau, parce que tu peux avoir de l’expérience peut-être à jouer dix ans et pas avoir le niveau. Eux ont les deux », explique ainsi Riolo.

Ce mélange de qualité, d’expérience et de niveau, se manifeste notamment dans le jeu. Certains éléments clés, capables d’anticiper les actions, d’intercepter proprement et surtout de gérer la balle avec une grande maîtrise, apportent une vraie sérénité, indispensable dans les moments clés d’une rencontre.

Une maîtrise technique qui fait la différence

Au-delà de l’expérience, ce qui marque également dans cet équipe, c’est la qualité technique des recrues. Daniel Riolo souligne que le football moderne ne se résume pas à la rigueur défensive ou à l’engagement physique, mais passe aussi par « savoir quoi faire avec le ballon ». C’est ce que proposent Aguerd, Pavard, Vermeeren et d’autres cadres, capables d’allier solidité et élégance dans le jeu.

« Tous les mecs que je cite, ça peut être des tauliers. Mais techniquement, l’apport technique dans cet OM de la plupart des joueurs qui sont arrivés, c’est fondamental », rappelle le journaliste, mettant en lumière un aspect souvent sous-estimée mais primordial dans le succès collectif.

A lire aussi : L’Ajax se fait dézinguer par la presse néerlandaise après la gifle reçue au Vélodrome face à l’OM !

Pavard et Emerson : les tauliers sous-estimés

Parmi ces cadres, Riolo met en avant Benjamin Pavard, un joueur qu’il considère comme un véritable pilier des Olympiens, malgré les critiques dont il a souvent fait l’objet en équipe de France. « Je n’ai jamais compris comment ce joueur avait pu être à ce point sous-estimé », affirme-t-il. Il explique que beaucoup de critiques envers Pavard venaient du fait que Didier Deschamps l’avait parfois positionné en arrière droit, un poste qui ne correspond pas totalement à ses qualités naturelles.

L’apport d’Emerson est également souligné. Sa dimension technique, souvent sous-estimée, est pourtant cruciale dans le football moderne où savoir quoi faire avec le ballon est un atout majeur. Grâce à ces cadres expérimentés, techniques et déterminés, l’OM parvient à masquer certaines faiblesses du passé. Daniel Riolo invite ainsi à reconnaître le chemin parcouru et les promesses que cette équipe peut encore tenir, malgré les défauts encore visibles.

A lire aussi : OM – Nasri vole au secours de De Zerbi : « Je ne comprends pas la polémique »