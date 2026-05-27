OM : C’est confirmé pour Weah et Aguerd !

Deux semaines avant le début de la Coupe du Monde, Nayef Aguerd et Timothy Weah ont été convoqués pour disputer le Mondial avec le Maroc et les Etats-Unis.

La saison en club est à peine terminée que celle en sélection débute avec la Coupe du Monde en ligne de mire. A deux semaines de l’évènement mondial, les listes des différents pays qualifiés sont annoncées au fur et à mesure des jours. Hier plusieurs listes ont été dévoilées. C’est notamment le cas du Maroc et des Etats-Unis.

Aguerd en taulier avec le Maroc

Le sélectionneur marocain a dévoilé les vingt-six joueurs retenus. Malgré son absence des terrains depuis l’élimination de l’OM en Coupe de France, le 4 mars dernier, Nayef Aguerd a conservé la confiance du nouveau sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi. Même si le défenseur a dû passer par la case opération pour soigner sa pubalgie et qu’il n’a pas rejoué depuis, l’international marocain (60 sélections) sera bien de la partie. Tout comme l’ancien marseillais Azzedine Ounahi.

𝐀𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞𝐬 𝐋𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐭𝐥𝐚𝐬 ! 🦁🇲🇦 𝗡𝗮𝘆𝗲𝗳 𝗔𝗴𝘂𝗲𝗿𝗱 est sélectionné avec le Maroc pour la Coupe du Monde 2026 👏 🇧🇷x🇲🇦 – 14/06 00h00

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿x🇲🇦 – 20/06 00h00

🇲🇦x🇭🇹 – 25/06 00h00 pic.twitter.com/0oSquNstl3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 26, 2026

Son sélectionneur s’est voulu rassurant : “Il a fait une très bonne CAN, il a mis le Maroc au-dessus de tout alors qu’il avait d’énormes douleurs. Aujourd’hui, il va beaucoup mieux ! Il est dans les temps, on y croit, il y croit ! Il est très important par son expérience, si c’était un autre joueur, je n’aurais pas pris ce risque-là”

Les Lions de l’Atlas tenteront de sortir d’un groupe relevé avec le Brésil, l’Ecosse et Haïti et l’ambition de revivre l’épopée du Mondial 2022.

Weah présent, Gouiri en attente

Si un doute existait quant à la présence d’Aguerd à la Coupe du Monde, celle de Timothy Weah semblait inévitable. Après une saison convaincante mais terminée sur les rotules, le latéral est un cadre de la sélection des USA (49 sélections).

𝐓𝐢𝐦’𝐬 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐮𝐩 ! 🇺🇸🌎 ⁰⁰𝗧𝗶𝗺𝗼𝘁𝗵𝘆 𝗪𝗲𝗮𝗵 représentera les États-Unis pour la Coupe du Monde 2026, à domicile 👏 🇺🇸x🇵🇾 – 13/06 03h00

🇺🇸x🇦🇺 – 19/06 21h00

🇹🇷x🇺🇸 – 26/06 04h00 https://t.co/v3KgFqPVWs pic.twitter.com/1q272AYJsf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 26, 2026

Mauricio Pochettino lui a renouvelé sa confiance pour ce tournoi joué à domicile. Les Etats-Unis ambitionnent d’aller loin dans cette compétition disputée sur leur sol. Il leur faudra d’abord se défaire d’un groupe abordable dans lequel on retrouve le Paraguay, la Turquie et l’Australie avant de rêver encore plus grand.

D’autres listes sont encore attendues et notamment celle de l’Algérie qui sera dévoilée ce dimanche par Vladimir Petkovic. Rassemblés pour un stage de préparation depuis mardi, les Algériens connaîtront les heureux élus le 31 mai. Parmi eux, on retrouve l’attaquant de l’OM, Amine Gouiri, qui espère obtenir son ticket pour les USA. Après avoir manqué la CAN à cause d’une lourde blessure à l’épaule, l’international algérien (21 sélections) pourrait être un des fers de lance de l’attaque algérienne au Mondial. Gouiri devra patienter encore quelques jours avant de connaître son destin. En cas de sélection, il se retrouverait dans un groupe difficile face à l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie.

Clarence Maillefaud