OM: le clan Sampaoli annonce la couleur pour son avenir !

Alors qu’on évoque des rumeurs de prolongations amorcées par Pablo Longoria, Jorge Sampaoli ne semble pas près de quitter le club phocéen. D’après les informations de RMC Sport, l’argentin se sentirait très bien sur la Canebière et pourrait accepter la proposition de son président.

Après une première demi-saison mitigée, Jorge Sampaoli réalise une saison pleine pour sa première année complète au club. 2ème de Ligue 1 Uber Eats, encore en lice pour un trophée européen, l’ancien sélectionneur de l’Argentine est en passe de concrétiser ses objectifs de début de saison: qualifier l’OM pour la LDC et tenter de ramener un titre à Marseille.

Sampaoli a su faire face !

Si la saison 2021/2022 de l’OM est en passe d’être une belle réussite, tout n’a pas été rose pour Sampaoli cette saison. Pas toujours compris dans ses choix, l’ancien entraineur de Séville a du essuyer certaines critiques de la part des médias et des supporters surtout après la vague de mauvais résultats en début d’année. Son choix de mettre sur le banc Arek Milik ou son entêtement tactique a exaspéré un peu les supporters marseillais. Néanmoins, comme le confirme son entourage à RMC Sport, l’argentin a su mettre de l’eau dans son vin et après avoir retourné la situation, il se sentirait plus que bien au sein du club et il n’envisagerait pas la possibilité de quitter le navire cet été. Une prolongation est donc privilégiée.

Je veux me qualifier pour la LDC pour rester ici -Sampaoli

Ambitieux, le coach de l’OM a toujours clamé haut et fort son envie de placer le club au plus haut et de le faire participer à la Ligue des Champions. Pour cela, il a réclamé des renforts ainsi qu’une implication totale de son président et de son propriétaire, Frank McCourt. Dans une interview accordée au Canal Football Club, il avait expliqué à Samir Nasri, qu’il se projettait dans le club phocéen :

« Je veux me qualifier pour la Ligue des champions. Pour rester ici, je dois répondre aux attentes de cette ville. Sinon, je ne vais pas être heureux. Pour ça, on a besoin d'une équipe compétitive pour gagner le championnat ou une coupe d'Europe » Jorge Sampaoli – Source : Canal Football Club (03/04/22)