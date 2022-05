OM Mercato: Un ancien du Barca ouvre la porte à un départ !

L’Olympique de Marseille est bien placé pour se qualifier en Ligue des Champions à la fin de la saison. Si cet objectif est rempli, on peut s’attendre à un mercato ambitieux et très chaud du côté de la Canebière. Annoncé dans le viseur de Pablo Longoria depuis l’hiver dernier, Gerard Deulofeu a ouvert la porte à un départ de l’Udinese.

Il faisait partie de la short-list de Pablo Longoria pour renforcer les ailes de l’OM cet hiver. Un secteur où Jorge Sampaoli n’a pas trouvé la bonne formule et où ni Luis Henrique, ni Konrad De La Fuente n’ont su s’imposer sur le côté gauche contrairement à Cengiz Under, titulaire indiscutable à droite. Le président de Marseille s’était alors penché sur un compatriote, une ancienne pépite du Barca qui fait les beaux jours de l’Udinese, en Italie : Gerard Deulofeu.

Longoria le voulait cet hiver !

Ce pur produit de la Masia n’a jamais su confirmer les attentes énormes placées en lui au sein du club catalan et était parti s’exiler en Angleterre puis en Italie sans pour autant s’imposer durablement dans une équipe. Désormais, à 28 ans, le droitier semble en pleine possession de ses moyens et sort d’un exercice très abouti sous le maillot de l’Udinese (12 buts, 4 passes décisives). Et si l’opération semblait compliquée pour cet hiver, le joueur pourrait débarquer sur Marseille cet été, il a en tout cas laissé la porte ouverte à un départ :

» Pour l’instant, il ne s’agit que de rumeurs. Je reconnais que j’aimerais passer un cap, mais il y a toujours un processus à suivre et je suis très heureux à l’Udinese. Ce qui est clair pour moi, c’est que j’ai 28 ans et que le meilleur de ma carrière est encore à venir ». Gerard Deulofeu – Source: AS (05/05/2022)

Deulofeu veut un grand club !

Après un début de carrière qui n’a pas été à la hauteur de ses espérances et des espoirs que l’on attendait de lui, Gerard Deulofeu savoure son retour en grâce. Désormais, même si il reste concentré sur son équipe actuelle, l’ancien ailier du Milan, ne cache pas qu’il souhaite retrouver un club de premier plan. Dans une interview accordée au magazine Panenka en février, Deulofeu affichait ses ambitions.

« L’Udinese est une grande équipe, je suis heureux d’être ici. J’apprécie beaucoup ce club. Ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j’aimerais rejouer dans une grande équipe. J’ai une grande exigence et je pense seulement à aller de l’avant. Mais je sais qu’avant, pour cela, je dois beaucoup jouer et augmenter mon niveau. Pour le moment, je suis concentré sur l’Udinese et nous verrons ce qui arrivera dans le futur « Gerard Deulofeu – Source: Panenka (20/02/2022)

