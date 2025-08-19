OM : malaise de Bakola pour clôturer la soirée agitée à Rennes !

La première sortie de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 s’est terminée dans une atmosphère lourde dimanche soir à Rennes. Battus par le Stade Rennais (1-0), les Marseillais, pourtant en supériorité numérique après l’expulsion de Gouiri, ont vécu une soirée compliquée aussi bien sur le terrain qu’en coulisses.

Au-delà du revers sportif, un incident médical est venu alourdir la soirée phocéenne. Entré en jeu à la 86e minute, le jeune milieu de terrain Darryl Bakola, âgé de seulement 17 ans, a été victime d’un malaise quelques instants après le coup de sifflet final. Pris en charge par le staff médical, l’international U19 français a rapidement reçu des soins adaptés. Selon les informations de L’Équipe, il n’y a pas de gravité particulière, mais cet épisode a marqué les joueurs et l’encadrement, qui ont tenu à s’assurer de son état de santé avant de regagner les vestiaires.

A lire aussi : Mercato : Pavard discussions entamées ! (“Il ne dira pas non à l’OM”, prévient un journaliste)

Petit malaise pour Bakola !

Dans le même temps, les tensions se sont accentuées à l’intérieur du groupe marseillais. Toujours selon L’Équipe, une altercation a éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après la rencontre. Les deux joueurs ont échangé des mots vifs, avant qu’un retour dans le vestiaire déserté n’aboutisse à des coups échangés. Il a fallu l’intervention du directeur du football Mehdi Benatia pour mettre fin à l’incident. Les deux joueurs ont depuis été temporairement écartés du groupe dans l’attente d’une décision du club.

Ces évènements viennent assombrir un début de saison déjà compliqué pour l’OM, battu d’entrée et confronté à une situation tendue en interne. Entre la gestion des jeunes talents comme Bakola, dont l’intégration doit être accompagnée, et la nécessité d’apaiser le vestiaire, le club phocéen se retrouve face à des enjeux qui dépassent le simple résultat sportif.

La suite de la semaine sera déterminante pour l’Olympique de Marseille, qui devra clarifier la situation de ses joueurs et tenter de relancer sa dynamique avant la prochaine journée de championnat.