OM : Rabiot et Rowe écartés de l’équipe !

L’ambiance reste électrique à l’Olympique de Marseille après la défaite inaugurale à Rennes (1-0). Comme révélé par RMC Sport, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été sanctionnés par le club phocéen à la suite de leur violente altercation dans le vestiaire vendredi soir. Le milieu français et l’ailier anglais sont temporairement écartés de l’équipe première.

Dans un vestiaire déjà tendu par le revers concédé malgré une supériorité numérique, les deux joueurs en sont venus aux menaces et se sont retrouvés front contre front. Staff et coéquipiers ont dû intervenir pour les séparer. L’OM n’a pas voulu laisser passer cet incident et a décidé de sévir, au moins pour une courte durée.

A lire aussi : Mercato OM : Niang tranche entre Aubameyang et Gouiri

Une sanction symbolique et pédagogique

Le club marseillais envisage également de proposer à Rabiot et Rowe de se racheter par un don à la Fondation OM. Une manière d’associer sanction disciplinaire et geste réparateur, dans l’espoir d’apaiser les tensions et de rappeler l’importance du collectif.

Contexte bouillant avant le Vélodrome

L’OM, qui affrontera le Paris FC samedi prochain (17h) pour la deuxième journée de Ligue 1, devra composer sans ces deux cadres à l’entraînement de ce début de semaine. Les hommes de Roberto De Zerbi, déjà sous pression, devront vite montrer un autre visage devant leur public.

A lire aussi : Après la Roma un autre club italien se positionne sur Jonathan Rowe