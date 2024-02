OM: Pour ce consultant sur RMC, « Gattuso est perdu ! »

Sur les ondes de RMC Sport, Walid Acherchour a fustigé Gennaro Gattuso après le nul face au Shakhtar (2-2).

« Gattuso nous remet son 4-3-3 qui ne va pas du tout avec les qualités et les défauts de son équipe »

« Le Shakhtar n’a pas joué un seul match depuis deux mois. Le dernier match était contre Porto. J’aimerais parler de l’entraîneur. Gattuso est perdu. Il est au fond de la mer, a regretté Acherchour. Il nous a quand même dit il y a deux jours qu’il n’y a pas de crise dans le jeu. La première mi-temps est catastrophique. Il nous remet son 4-3-3 qui ne va pas du tout avec les qualités et les défauts de son équipe. La meilleure période de l’OM cette saison était en 3-5-2 et il ne veut plus jouer comme cela. Il fait jouer Ounahi devant la défense alors que c’est un 8 et Kondogbia un 6. En première mi-temps, le Shakhtar doit mener mais en seconde période, c’est du sabordage. L’OM doit gagner ce match. Il mènent deux fois au score. On dit souvent dans le football les cinq minutes qui suivent un but sont déterminantes. Quand on voit qu’Ndiaye marque, lui qui a été très moyen face à Lyon et Metz, on se dit la délivrance. Et derrière Gattuso repasse en 3-5-2, comme la Ligue 1 des années 2000 où on essaye de préserver le résultat. Il fait rentrer Correa et Meïte, il sort Aubameyang, il passe à trois derrière. L’OM prend donc un but car les mecs sont désorganisés. On ne comprend rien ! Cette année l’OM ne va jamais y arriver », a-t-il ajouté.

